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Potravinársky koncern Kraft Heinz znížil stratu približne o tretinu
Po úprave o mimoriadne položky však spoločnosť vykázala upravený zisk na úrovni 56 centov na akciu.
Autor TASR
Pittsburgh 5. augusta (TASR) - Americký potravinársky koncern Kraft Heinz zaznamenal v 2. štvrťroku ďalšiu stratu, jej rozsah však výrazne klesol, približne o tretinu. Spoločnosť zároveň vykázala pokles tržieb a upraveného zisku, v obidvoch prípadoch však prekonala očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Kraft Heinz oznámil za 2. štvrťrok stratu na úrovni 5,46 miliardy USD (4,73 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa však znížila o viac než 30 %.
Po úprave o mimoriadne položky však spoločnosť vykázala upravený zisk na úrovni 56 centov na akciu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to síce predstavuje pokles o 13 centov/akcia, výsledok však prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom upraveného zisku až na 53 centov na akciu.
Klesli aj tržby, opäť bol však výsledok lepší, než sa čakalo. V 2. kvartáli sa medziročne znížili o 1,4 % na 6,26 miliardy USD, analytici však predpokladali, že klesnú na 6,12 miliardy USD. Lepšie než očakávané výsledky zabezpečil rast cien produktov, ktorý čiastočne kompenzoval pokles objemu predaja.
(1 EUR = 1,1554 USD)
Kraft Heinz oznámil za 2. štvrťrok stratu na úrovni 5,46 miliardy USD (4,73 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa však znížila o viac než 30 %.
Po úprave o mimoriadne položky však spoločnosť vykázala upravený zisk na úrovni 56 centov na akciu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to síce predstavuje pokles o 13 centov/akcia, výsledok však prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom upraveného zisku až na 53 centov na akciu.
Klesli aj tržby, opäť bol však výsledok lepší, než sa čakalo. V 2. kvartáli sa medziročne znížili o 1,4 % na 6,26 miliardy USD, analytici však predpokladali, že klesnú na 6,12 miliardy USD. Lepšie než očakávané výsledky zabezpečil rast cien produktov, ktorý čiastočne kompenzoval pokles objemu predaja.
(1 EUR = 1,1554 USD)