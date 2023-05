Potravinársky koncern Kraft Heinz zvýšil kvartálny zisk

Chicago 3. mája (TASR) - Americký potravinársky koncern Kraft Heinz zvýšil kvartálne tržby aj zisk a zlepšil prognózu vývoja zisku na celý rok. Výsledky firmy podporil fakt, že spotrebitelia pokračovali v nákupe výrobkov spoločnosti aj po zvýšení cien, čo jej pomohlo kompenzovať rastúce náklady. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť Kraft Heinz v stredu uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla čistý zisk 836 miliónov USD (762,43 milióna eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 7,7 %. Zisk nahor potiahli tržby, ktoré vzrástli o 7,3 % na 6,49 miliardy USD.



Zisk upravený o jednorazové položky dosiahol za 1. kvartál 844 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 68 centov. Firma tak prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 60 centov.



Vzhľadom na lepšie než očakávané výsledky a pokračujúci dopyt zákazníkov potravinárska spoločnosť zlepšila odhad zisku na celý rok. Pôvodne počítala s upraveným ziskom na akciu v rozmedzí od 2,67 do 2,75 USD, teraz očakáva, že dosiahne od 2,83 do 2,91 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0965 USD)