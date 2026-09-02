< sekcia Ekonomika
Potravinársky koncern Nestlé predáva divíziu výživových doplnkov
Transakcia je vo výške jedna miliarda USD (862,81 milióna eur).
Autor TASR
Zürich 2. septembra (TASR) - Švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé sa chystá predať svoju divíziu vitamínov, minerálov a doplnkov výživy americkej súkromnej investičnej spoločnosti Yellow Wood Partners za jednu miliardu USD (862,81 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá cituje z vyhlásenia koncernu.
Spoločnosť sa vyjadrila, že predaj tejto divízie jej umožní sústrediť zdroje na oblasti, v ktorých má „najsilnejšiu konkurenčnú výhodu“. Generálny riaditeľ Nestlé Philipp Navratil predaj vo vyhlásení označil za „ďalší dôležitý krok v strategickej transformácii nášho portfólia“.
Vo vyhlásení koncernu sa konštatuje, že dokončenie predaja, ktorý ešte musia schváliť regulačné úrady, sa očakáva do prvej polovice budúceho roka. Vlani divízia vitamínov, minerálov a výživových doplnkov dosiahla tržby vo objeme 1,2 miliardy USD. Pôsobí prevažne v Spojených štátoch, ale zastúpenie má aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a Číny.
(1 EUR = 1,159 USD)
Spoločnosť sa vyjadrila, že predaj tejto divízie jej umožní sústrediť zdroje na oblasti, v ktorých má „najsilnejšiu konkurenčnú výhodu“. Generálny riaditeľ Nestlé Philipp Navratil predaj vo vyhlásení označil za „ďalší dôležitý krok v strategickej transformácii nášho portfólia“.
Vo vyhlásení koncernu sa konštatuje, že dokončenie predaja, ktorý ešte musia schváliť regulačné úrady, sa očakáva do prvej polovice budúceho roka. Vlani divízia vitamínov, minerálov a výživových doplnkov dosiahla tržby vo objeme 1,2 miliardy USD. Pôsobí prevažne v Spojených štátoch, ale zastúpenie má aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a Číny.
(1 EUR = 1,159 USD)