Potravinársky koncern Tyson Foods zvýšil zisk o vyše 40 %

Springdale 10. augusta (TASR) - Americký potravinársky koncern Tyson Foods zaznamenal v 3. štvrťroku obchodného roka 2020/2021 rast zisku o viac než 40 %. V prípade upraveného zisku na akciu firma zároveň výrazne prekonala očakávania ekonómov. Výsledky najväčšieho spracovateľa mäsa v USA podporil zvýšený dopyt po jeho produktoch z hovädzieho mäsa po tom, ako po uvoľnení protipandemických obmedzení hotely a reštaurácie obnovili aktivity.



Tyson Foods informoval, že za 3. kvartál 2020/2021, čo znamená od apríla do konca júna, dosiahol čistý zisk 749 miliónov USD (636,85 milióna eur), čo na akciu predstavuje 2,05 USD. V rovnakom období pred rokom vykázala spoločnosť zisk 526 miliónov USD (1,44 USD/akcia).



Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk na akciu 2,70 USD oproti 1,40 USD/akcia pred rokom. Koncern tak prekonal očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali so zvýšením zisku na 1,45 USD/akcia.



Tržby sa zvýšili z 10,02 miliardy na 12,48 miliardy USD. Aj v tomto prípade firma prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom tržieb Tyson Foods na 11,43 miliardy USD.



V reakcii na kvartálne výsledky spoločnosť zlepšila odhad tržieb na celý obchodný rok. Pôvodne počítala s tým, že sa budú pohybovať v pásme od 42 miliárd do 44 miliárd USD, teraz odhaduje, že by mali dosiahnuť od 46 miliárd do 47 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1761 USD)