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Agrorezort: Potravinársky priemysel SR vykázal vlani zisk
Pred zdanením to bolo 340,6 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Potravinársky priemysel SR (výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov) dosiahol podľa predbežných údajov v minulom roku kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 340,6 milióna eur, v roku 2024 to bolo 290,22 milióna eur. Vyplýva to z tzv. zelenej správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2025, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Výnosy potravinárstva vlani medziročne klesli na 7,006 miliardy eur, z predvlaňajšej úrovne 7,776 miliardy eur. Klesli aj náklady na 6,666 miliardy eur, z hodnoty 7,486 miliardy eur v roku 2024.
„Na produkcii výrobkov potravinárskeho priemyslu SR mali rozhodujúci podiel podniky s počtom 20 a viac zamestnancov (334 podnikov), ktoré v roku 2025 vytvorili kladný výsledok hospodárenia pred zdanením na úrovni 340,6 milióna eur s medziročným nárastom o 17,3 %. Z celkového počtu podnikov v súbore podnikov so 100 a viac zamestnancami predstavovali ziskové podniky 85 %,“ spresnil v správe agrorezort.
Zo sledovaných odborov odvetvia výroby potravín a nápojov nebol podľa MPRV vlani žiaden stratový. Najvyšší kladný výsledok hospodárenia dosiahol odbor výroby ostatných potravinárskych výrobkov (+101,6 milióna eur), odbor spracovania a konzervovania mäsa a mäsových produktov (+91,7 milióna eur), odbor výroby nápojov (+48,9 milióna eur) a odbor výroby mliečnych výrobkov (+42,5 milióna eur).
Kladný výsledok hospodárenia, ale s nižším objemom, dosiahol odbor výroby pečiva a múčnych výrobkov (+15,2 milióna eur), odbor výroby mlynárskych výrobkov a škrobových výrobkov (+12,8 milióna eur), odbor spracovania a konzervovanie ovocia a zeleniny (+12,1 milióna eur), odbor spracovania a konzervovania rýb, kôrovcov a mäkkýšov vrátane výroby rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (+10,2 milióna eur) a odbor výroby a prípravy krmív pre zvieratá (+5,6 milióna eur).
Výsledok hospodárenia medziročne zvýšili podľa MPRV iba dva odbory, a to odbor spracovania a konzervovania mäsa a mäsových produktov (+20,5 milióna eur) a odbor spracovania a konzervovania rýb, kôrovcov a mäkkýšov vrátane výroby rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (+2,9 milióna eur).
Agrorezort dodal, že výsledok hospodárenia klesol vo väčšine ostatných odborov - vo výrobe pečiva a múčnych výrobkov (-83,5 milióna eur), vo výrobe nápojov (-21,4 milióna eur), vo výrobe ostatných potravinárskych výrobkov (-19,9 milióna eur), v odbore spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny (-15,2 milióna eur), vo výrobe mliečnych výrobkov (-10,9 milióna eur), v odbore výroby mlynárskych výrobkov a škrobových výrobkov (-6,9 milióna eur) a v odbore výroby a prípravy krmív pre zvieratá (-2,2 milióna eur).
„Na produkcii výrobkov potravinárskeho priemyslu SR mali rozhodujúci podiel podniky s počtom 20 a viac zamestnancov (334 podnikov), ktoré v roku 2025 vytvorili kladný výsledok hospodárenia pred zdanením na úrovni 340,6 milióna eur s medziročným nárastom o 17,3 %. Z celkového počtu podnikov v súbore podnikov so 100 a viac zamestnancami predstavovali ziskové podniky 85 %,“ spresnil v správe agrorezort.
Zo sledovaných odborov odvetvia výroby potravín a nápojov nebol podľa MPRV vlani žiaden stratový. Najvyšší kladný výsledok hospodárenia dosiahol odbor výroby ostatných potravinárskych výrobkov (+101,6 milióna eur), odbor spracovania a konzervovania mäsa a mäsových produktov (+91,7 milióna eur), odbor výroby nápojov (+48,9 milióna eur) a odbor výroby mliečnych výrobkov (+42,5 milióna eur).
Kladný výsledok hospodárenia, ale s nižším objemom, dosiahol odbor výroby pečiva a múčnych výrobkov (+15,2 milióna eur), odbor výroby mlynárskych výrobkov a škrobových výrobkov (+12,8 milióna eur), odbor spracovania a konzervovanie ovocia a zeleniny (+12,1 milióna eur), odbor spracovania a konzervovania rýb, kôrovcov a mäkkýšov vrátane výroby rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (+10,2 milióna eur) a odbor výroby a prípravy krmív pre zvieratá (+5,6 milióna eur).
Výsledok hospodárenia medziročne zvýšili podľa MPRV iba dva odbory, a to odbor spracovania a konzervovania mäsa a mäsových produktov (+20,5 milióna eur) a odbor spracovania a konzervovania rýb, kôrovcov a mäkkýšov vrátane výroby rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (+2,9 milióna eur).
Agrorezort dodal, že výsledok hospodárenia klesol vo väčšine ostatných odborov - vo výrobe pečiva a múčnych výrobkov (-83,5 milióna eur), vo výrobe nápojov (-21,4 milióna eur), vo výrobe ostatných potravinárskych výrobkov (-19,9 milióna eur), v odbore spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny (-15,2 milióna eur), vo výrobe mliečnych výrobkov (-10,9 milióna eur), v odbore výroby mlynárskych výrobkov a škrobových výrobkov (-6,9 milióna eur) a v odbore výroby a prípravy krmív pre zvieratá (-2,2 milióna eur).