Potravinová banka očakáva nárast tých, ktorí budú potrebovať pomoc
Autor TASR
Washington 9. novembra (TASR) - Najdlhšia odstávka vládnych agentúr a inštitúcií, tzv. shutdown, v histórii USA, viedla okrem masívneho prepúšťania štátnych zamestnancov aj k zníženiu federálnej potravinovej pomoci. Potravinová banka vo Washingtone sa tak pripravuje na nárast ľudí, ktorí budú potrebovať jej pomoc pred sviatkami. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Potravinová banka slúži 400 výdajniam potravín a humanitárnym organizáciám v okrese District of Columbia, severnej Virgínii a dvoch okresoch Marylandu.
Hlavné mesto USA tvrdo zasiahla séria rozhodnutí administratívy prezidenta Donalda Trumpa, od prepúšťania federálnych zamestnancov až po prebiehajúce zásahy orgánov činných v trestnom konaní v okrese. Ďalšia rana, obmedzenie potravinovej pomoci pre domácnosti s nízkymi príjmami, len zvyšuje „ekonomickú daň“, ktorú platí Washington.
Najnovšie údaje z Úradu pre analýzu príjmov nezohľadňujú zmeny v počte pracovných síl od začiatku odstávky 1. októbra. Ale už septembrová správa o zamestnanosti ukazuje, že sezónne upravená miera nezamestnanosti v hlavnom meste sa pohybuje na úrovni 6 % (v porovnaní s celoštátnou mierou 4,3 %) a je najvyššia v krajine za uplynulé mesiace.
Dlhodobý vplyv shutdownu na regionálnu ekonomiku bude citeľný ešte dlho po opätovnom otvorení vlády, tvrdia odborníci.
V pondelok (10. 11.) státisíce federálnych zamestnancov v celej krajine už druhý mesiac nedostanú mzdu. Podľa odhadu Bipartisan Policy Center, na celoštátnej úrovni sa to dotkne najmenej 670.000 federálnych zamestnancov prepustených na nútenú neplatenú dovolenku, zatiaľ čo ďalších približne 730.000 pracuje bez platu.
Počas odstávky sa počet federálnych zamestnancov vo washingtonskom dopravnom systéme každý pracovný deň znížil približne o štvrtinu v porovnaní s počtom cestujúcich v septembri. Reštaurácie, ktoré podľa Asociácie reštaurácií už predtým čelili nízkym ziskom v dôsledku sezónnych poklesov a rozhodnutia prezidenta Trumpa rozmiestniť v uliciach príslušníkov Národnej gardy, čelia ďalším problém v čase, keď majitelia dúfali v ich oživenie.
Neplatenie miezd spôsobuje federálnym zamestnancom značné problémy s financiami, čo môže viesť k nesplácaniu hypoték a študentských pôžičiek. Pre miestne podniky, najmä tie, ktoré sú závislé od diskrečných výdavkov federálnych zamestnancov, by to mohlo zhoršiť vyhliadky na tržby v poslednom štvrťroku.
Veľa firiem sa spolieha na vyššie výdavky vo 4. štvrťroku, ktorý je kľúčový pre ich celoročné príjmy. Malé podniky najviac pociťujú stratu týchto výdavkov, čo by ich mohlo dostať až do červených čísiel.
V potravinovej banke Capital Area Food Bank v severovýchodnom Washingtone medzitým panuje čulý ruch. Pripravuje sa na distribúciu pomoci pre federálnych zamestnancov a dodávateľov. Prípravy sa zintenzívňujú s ohľadom na sviatočné obdobie. Organizácia očakáva, že tento mesiac poskytne o jeden milión jedál viac, ako predpokladala pred shutdownom.
Prehlbujúca sa kríza bude mať dlhodobé dôsledky, keďže ľudia sú nútení čerpať svoje úspory a dôchodkové fondy, aby prežili, aj keď na úkor svojej budúcnosti.
