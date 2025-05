Potravinová inflácia v Británii dosiahla najvyššiu úroveň za vyše rok

Londýn 28. mája (TASR) - Potravinová inflácia v Británii sa za ostatný mesiac zrýchlila a prekročila 4 %, čo je najvyššia úroveň za viac než rok. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje spoločnosti pre prieskum trhu Kantar. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ceny v britských obchodoch s potravinami sa za štyri týždne do 18. mája zvýšili medziročne o 4,1 %, zatiaľ čo pred mesiacom uvádzal Kantar infláciu na úrovni 3,8 %. Najnovšie údaje predstavujú najvyššiu mieru potravinovej inflácie od februára minulého roka. Znamená to ešte vyšší tlak na britských spotrebiteľov, ktorí čelia rastu cien aj pri ďalších tovaroch.



Najvýraznejšie sa zvýšili ceny čokolády a čokoládových cukroviniek. Výrazne rástli aj ceny masla a nátierok. V tejto súvislosti ďalšia zo spoločností pre prieskum trhu, Inštitút distribúcie potravín - IGD, predpokladá, že potravinová inflácia by mohla tento rok dosiahnuť takmer 5 %.