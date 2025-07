Potravinová inflácia v Británii dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2024

Londýn 22. júla (TASR) - Potravinová inflácia v Británii zrýchlila za štyri týždne do polovice júla na vyše 5 %, čo predstavuje najvyšší rast cien potravín v krajine za viac než 1,5 roka. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na výsledky prieskumu spoločnosti Worldpanel by Numerator, pôvodne známej ako Kantar.



Podľa Worldpanel by Numerator dosiahla potravinová inflácia v Británii za štyri týždne do 13. júla 5,2 %. To je najvyššia úroveň inflácie od januára 2024. Rozsah zvýšenia cien tak signalizuje, že v prípade nezmenenia nákupných zvyklostí sa nákup britských rodín v obchodoch s potravinami predraží tento rok v priemere o 275 libier (317,70 eura).



Za zrýchľovaním potravinovej inflácie je na jednej strane pretrvávajúce suché a horúce počasie, ktoré znižuje úrody, a na druhej zvýšené pracovné náklady firiem. Tie musia od začiatku tohto fiškálneho roka (začal sa v apríli) platiť vyššie odvody na sociálne zabezpečenie.



Údaje spoločnosti Worldpanel by Numerator prichádzajú niekoľko dní potom, ako britský štatistický úrad zverejnil, že ceny potravín a nealkoholických nápojov v Británii vzrástli v júni medziročne o 4,5 %. To znamená zrýchlenie rastu cien potravín a nápojov tretí mesiac v rade.



(1 EUR = 0,8656 GBP)