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Potravinová inflácia v Británii dosiahla najnižšiu úroveň za vyše rok
Ceny potravín síce opäť rástli omnoho výraznejšie než ceny nepotravinových produktov, ich rast sa však zmiernil.
Autor TASR
Londýn 30. júna (TASR) - Ceny v britských obchodoch pokračovali v júni v stabilnom raste. Výrazne sa pod to podpísali ceny potravín, ktorých rast dosiahol najnižšiu úroveň za viac než rok a kompenzovali tak zrýchlenie rastu cien nepotravinových produktov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila výsledky najnovšieho prieskumu Konzorcia britského maloobchodu (BRC).
Podľa BRC sa celkové ceny v britských obchodoch zvýšili v júni medziročne o 1,2 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci.
Ceny potravín síce opäť rástli omnoho výraznejšie než ceny nepotravinových produktov, ich rast sa však zmiernil. Dosiahol 2,4 %, čo je najnižšia potravinová inflácia od marca minulého roka. V máji sa zvýšili o 2,7 %.
V rámci potravín sa výrazne spomalil rast cien čerstvých produktov, kde ceny vzrástli v júni o 2,8 % oproti májovému rastu o 3,4 %. Výrazne ich ovplyvnila vysoká tohtoročná úroda jahôd a zvýšená spotreba zmrzliny počas na toto obdobie nezvyčajne horúceho počasia v Británii.
Naopak, ceny nepotravinových produktov zaznamenali zrýchlenie rastu, aj keď iba mierne. V máji sa medziročne zvýšili o 0,5 %, v júni ich rast dosiahol 0,6 %.
Podľa BRC sa celkové ceny v britských obchodoch zvýšili v júni medziročne o 1,2 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci.
Ceny potravín síce opäť rástli omnoho výraznejšie než ceny nepotravinových produktov, ich rast sa však zmiernil. Dosiahol 2,4 %, čo je najnižšia potravinová inflácia od marca minulého roka. V máji sa zvýšili o 2,7 %.
V rámci potravín sa výrazne spomalil rast cien čerstvých produktov, kde ceny vzrástli v júni o 2,8 % oproti májovému rastu o 3,4 %. Výrazne ich ovplyvnila vysoká tohtoročná úroda jahôd a zvýšená spotreba zmrzliny počas na toto obdobie nezvyčajne horúceho počasia v Británii.
Naopak, ceny nepotravinových produktov zaznamenali zrýchlenie rastu, aj keď iba mierne. V máji sa medziročne zvýšili o 0,5 %, v júni ich rast dosiahol 0,6 %.