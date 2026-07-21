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Potravinová inflácia v Británii dosiahla v júli 1,5-ročné minimum
Podľa v utorok zverejnených údajov Worldpanel by Numerator, pôvodne známej ako Kantar, dosiahla potravinová inflácia v Británii za štyri týždne do 12. júla 2,6 %.
Autor TASR
Londýn 21. júla (TASR) - Potravinová inflácia v Británii sa za ostatné štyri týždne spomalila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za 1,5 roka. Poukázali na to výsledky prieskumu spoločnosti Worldpanel by Numerator, ktoré priniesla agentúra Reuters.
Podľa v utorok zverejnených údajov Worldpanel by Numerator, pôvodne známej ako Kantar, dosiahla potravinová inflácia v Británii za štyri týždne do 12. júla 2,6 %. V porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi týždňami do polovice júna to predstavuje pokles o 0,4 percentuálneho bodu a najnižšie tempo rastu cien potravín od decembra 2024.
Údaje od Worldpanel by Numerator naznačujú vývoj celkovej inflácie za mesiac júl. Britský štatistický úrad však najbližšie zverejní údaje o vývoji inflácie za minulý mesiac, pričom tie budú známe v stredu 22. júla.
Podľa v utorok zverejnených údajov Worldpanel by Numerator, pôvodne známej ako Kantar, dosiahla potravinová inflácia v Británii za štyri týždne do 12. júla 2,6 %. V porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi týždňami do polovice júna to predstavuje pokles o 0,4 percentuálneho bodu a najnižšie tempo rastu cien potravín od decembra 2024.
Údaje od Worldpanel by Numerator naznačujú vývoj celkovej inflácie za mesiac júl. Britský štatistický úrad však najbližšie zverejní údaje o vývoji inflácie za minulý mesiac, pričom tie budú známe v stredu 22. júla.