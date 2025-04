Londýn 1. apríla (TASR) - Potravinová inflácia v Británii sa v marci zrýchlila a ešte viac zvýšila tlak na rozpočet Britov, ktorí čelia rastu aj ďalších nákladov. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje agentúry pre prieskum trhu Kantar. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ceny potravín v Británii sa za štyri týždne do 23. marca zvýšili medziročne o 3,5 %. V predchádzajúcej mesačnej správe spoločnosť Kantar informovala o 3,3-percentnom raste cien potravín. Naopak, tržby v obchodoch s potravinami vzrástli v rovnakom období medziročne o 1,8 %, čo je najnižšia miera rastu od júna minulého roka.



Podľa údajov Kantaru najvýraznejšie rástli ceny čokoládových cukroviniek, ďalej masla, nátierok a džúsov. Naopak, najvýraznejšie klesli v prípade krmiva pre domácich miláčikov a papierových výrobkov do domácnosti.



Okrem rastúcich cien potravín klesá kúpna sila Britov aj v dôsledku rastúcich cien energií, poplatkov za vodu a vyšších miestnych daní. Britské maloobchodné firmy vládu upozornili, že zvýšenie firemných daní, ktoré vláda Labouristov oznámila v októbri v rámci návrhu rozpočtu na rok 2025/2026 (začína sa 1. apríla), sa spolu s rastom poplatkov a minimálnej mzdy odrazí na vývoji inflácie. Spoločnosť pre prieskum trhu IGD odhaduje, že potravinová inflácia v Británii môže tento rok dosiahnuť takmer 5 %.