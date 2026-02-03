< sekcia Ekonomika
Potravinová inflácia v Británii sa v januári zmiernila
Dosiahla najnižšiu úroveň za deväť mesiacov.
Autor TASR
Londýn 3. februára (TASR) - Potravinová inflácia v Británii sa na začiatku tohto roka zmiernila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za deväť mesiacov. Poukázali na to výsledky prieskumu spoločnosti Worldpanel by Numerator. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa v utorok zverejnených údajov Worldpanel by Numerator, pôvodne známej ako Kantar, dosiahla potravinová inflácia v Británii za štyri týždne do 25. januára 4 %. V predchádzajúcich štyroch týždňoch vykázala 4,3 %. Najnovšia potravinová inflácia v Británii je tak najnižšia od apríla minulého roka.
Údaje od Worldpanel by Numerator naznačujú vývoj celkovej inflácie za mesiac január. Oficiálne údaje o januárovej inflácii zverejní britský štatistický úrad 18. februára.
Potravinová inflácia patrí medzi ukazovatele, ktoré pozorne sleduje aj britská centrálna banka. Podľa nej hrajú ceny potravín kľúčovú úlohu v celkových inflačných očakávaniach spotrebiteľov. V decembri dosiahla miera inflácie v Británii 3,4 %, čo bola najvyššia úroveň spomedzi krajín G7.
