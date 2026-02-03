Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Ekonomika

Potravinová inflácia v Británii sa v januári zmiernila

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dosiahla najnižšiu úroveň za deväť mesiacov.

Autor TASR
Londýn 3. februára (TASR) - Potravinová inflácia v Británii sa na začiatku tohto roka zmiernila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za deväť mesiacov. Poukázali na to výsledky prieskumu spoločnosti Worldpanel by Numerator. Informovala o tom agentúra Reuters.

Podľa v utorok zverejnených údajov Worldpanel by Numerator, pôvodne známej ako Kantar, dosiahla potravinová inflácia v Británii za štyri týždne do 25. januára 4 %. V predchádzajúcich štyroch týždňoch vykázala 4,3 %. Najnovšia potravinová inflácia v Británii je tak najnižšia od apríla minulého roka.

Údaje od Worldpanel by Numerator naznačujú vývoj celkovej inflácie za mesiac január. Oficiálne údaje o januárovej inflácii zverejní britský štatistický úrad 18. februára.

Potravinová inflácia patrí medzi ukazovatele, ktoré pozorne sleduje aj britská centrálna banka. Podľa nej hrajú ceny potravín kľúčovú úlohu v celkových inflačných očakávaniach spotrebiteľov. V decembri dosiahla miera inflácie v Británii 3,4 %, čo bola najvyššia úroveň spomedzi krajín G7.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov