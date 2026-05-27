Streda 27. máj 2026
Potravinová inflácia v Británii sa v máji zmiernila

Chlieb Foto: Michal Svítok

Znamená to, že konflikt na Blízkom východe zatiaľ nemá na ceny potravín v ostrovnej krajine výraznejší vplyv.

Autor TASR
Londýn 27. mája (TASR) - Potravinová inflácia v Británii sa zmiernila aj v máji, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za približne 1,5 roka. Znamená to, že konflikt na Blízkom východe zatiaľ nemá na ceny potravín v ostrovnej krajine výraznejší vplyv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie výsledky prieskumu spoločnosti Worldpanel by Numerator.

Podľa údajov Worldpanel by Numerator, pôvodne známej ako Kantar, dosiahla potravinová inflácia v Británii za štyri týždne do 17. mája 3,1 %. To je najnižšia potravinová inflácia v krajine od decembra 2024. Na porovnanie, za predchádzajúce štyri týždne do 19. apríla predstavovala inflácia 3,8 %.

Údaje od Worldpanel by Numerator naznačujú vývoj celkovej inflácie za mesiac máj. Oficiálne údaje o májovej inflácii zverejní britský štatistický úrad 17. júna.

Najvýraznejšie za obdobie do 17. mája rástli v Británii ceny čokoládových výrobkov a čerstvých rýb. Naopak, najvýraznejší pokles zaznamenali ceny masla a nátierok a cukroviniek mimo čokolády.
