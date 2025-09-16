< sekcia Ekonomika
Potravinová inflácia v Británii sa zmiernila, dostala sa pod 5 %
Autor TASR
Londýn 16. septembra (TASR) - Potravinová inflácia sa za ostatný mesiac spomalila, druhý mesiac v rade, pričom sa dostala pod 5 %. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na v utorok zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti Worldpanel by Numerator, pôvodne známej ako Kantar.
Podľa údajov Worldpanel by Numerator dosiahla potravinová inflácia v Británii za štyri týždne do 7. septembra 4,9 %. Za mesiac do 10. augusta sa ceny potravín v Británii zvýšili o 5 % a mesiac predtým o 5,2 %, čo bola najvyššia potravinová inflácia v krajine od januára 2024. Spomalenie rastu cien potravín je však veľmi mierne, navyše, inflácia nie je ďaleko od 1,5-ročného maxima, čo znamená, že situácia spotrebiteľov sa príliš nezlepšila.
Konzorcium britského maloobchodu (BRC), ktoré zastupuje najväčšie maloobchodné reťazce v Británii, predpokladá, že potravinová inflácia dosiahne do konca roka 6 %. Tlak na spotrebiteľov sa tak pred vianočnými sviatkami ešte zvýši.
Britská centrálna banka je o niečo optimistickejšia než BRC a očakáva, že potravinová inflácia dosiahne do Vianoc 5,5 %. Následne by sa mala zmierniť.
Celková spotrebiteľská inflácia dosiahla podľa ostatných údajov štatistikov v júli 3,8 %, čo je najvyššia úroveň inflácie od januára 2024 a najvyššia spomedzi siedmich najväčších ekonomík zo zoskupenia G7. Údaje o inflácii za mesiac august budú zverejnené v stredu 17. septembra.
