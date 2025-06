Potravinová inflácia v Británii zrýchlila na takmer 1,5-ročné maximum

Londýn 24. júna (TASR) - Potravinová inflácia v Británii zaznamenala tento mesiac výrazné zrýchlenie, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za takmer 1,5 roka. V utorok zverejnené údaje spoločnosti pre prieskum trhu Kantar priniesla agentúra Reuters.



Ceny v britských obchodoch s potravinami sa za štyri týždne do 15. júna zvýšili medziročne o 4,7 % po 4,1-percentnom raste v predchádzajúcich štyroch týždňoch. To znamená najvýraznejší rast od februára 2024.



Pod zrýchlenie inflácie sa podpísali rastúce ceny viacerých produktov, najmä však mäsa, masla a čokolády. Podľa britských obchodných sietí sú však za rastom potravinovej inflácie okrem vyšších cien komodít aj vyššie dane a poplatky, ktoré začali platiť od začiatku súčasného rozpočtového roka v Británii. Ten sa začal v apríli.



Potravinová inflácia sa tak už za jún priblížila k úrovni, s ktorou na tento rok počíta Inštitút distribúcie potravín - IGD. Ten už skôr uviedol, že v roku 2025 očakáva potravinovú infláciu tesne pod 5 %.



„Obavy spotrebiteľov z vývoja cien pokračujú, čo sa odrazilo aj na posledných výsledkoch predaja,“ povedal Fraser McKevitt, šéf oddelenia Kantaru pre maloobchod a spotrebiteľov. Poukázal na to, že predaj privátnych značiek v obchodných reťazcoch vzrástol za sledované obdobie o 4,2 %, čo je výraznejší rast než v prípade značiek jednotlivých firiem.