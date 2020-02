G. Matečná: Inšpektori môžu v novom laboratóriu testovať jedlé oleje

Bratislava 18. februára (TASR) – Potravinoví inšpektori môžu podrobiť špeciálnym testom na dvojakú kvalitu rôzne druhy jedlých olejov. Umožňuje im to prístrojové vybavenie, financované z projektu podporeného grantom EÚ a aj prostriedkami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Informovali o tom na utorkovom brífingu šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš.



"Výrobcovia už nemôžu beztrestne upravovať zloženie podľa toho, či potraviny vyrábajú pre východnú alebo západnú časť Európy. Vďaka iniciatíve agrorezortu a SNS sa dvojaká kvalita potravín stala vlani v celej EÚ nekalou obchodnou praktikou, za ktorú hrozia vysoké pokuty. Prijatím celoeurópskej legislatívy sa náš boj proti dvojakej kvalite potravín však neskončil, práve naopak. Naši potravinoví inšpektori uspeli v Európskej komisii (EK) s projektom zameraným na špeciálne testovanie olejov, ktorým pokračujeme v potieraní praktík poškodzujúcich slovenských spotrebiteľov," uviedla Matečná.



Informovala, že EK "odklepla" Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR grant na testovanie kvality olejov dovážaných na slovenský trh a predávaných pod rovnakou značkou v zahraničí. Projekt s odhadovanými nákladmi vo výške 335.000 eur zastrešuje štát 50 percentami. ŠVPS SR z prostriedkov financovala nákup špeciálneho prístrojového vybavenia – plynového chromatografu a ďalších pomocných analytických zariadení. Prístroje umožňujú potravinovým inšpektorom detailnejšie zanalyzovať zloženie rôznych druhov olejov, a tým odhaliť, či sa ich obsah stotožňuje s kvalitou, ktorú ich výrobcovia sľubujú na obale.



Dôležitou skupinou testovaných produktov sú extra panenské olivové oleje. Ide o najkvalitnejšie a zároveň najdrahšie oleje, ktoré však patria aj medzi často falšované potraviny. Falšované olivové oleje sú nelegálne zmiešavané s lacnejším rafinovaným olivovým olejom alebo olejom zo semien či výliskov. Takýto olivový "kokteil", neprávom vydávaný za "extra panenský", dokážu inšpektori odhaliť prostredníctvom získaného prístroja, ktorý je schopný zmerať koncentráciu stigmastadiénov. Ide o látky, ktoré sa uvoľňujú počas tepelnej úpravy olejov – rafinácie. Pravý extra panenský olivový olej (lisovaný za studena) obsahuje veľmi nízke, zanedbateľné koncentrácie stigmastadiénov (0,05 mg/kg oleja). Pokiaľ sa analýzou zistí nadlimitná hodnota stigmastadiénov, poukazuje to na skutočnosť, že tento olej nebol lisovaný za studena, prípadne bol zmiešaný s tepelne upraveným olejom alebo bol nevhodne skladovaný a dlhodobo vystavený vysokým teplotám.



ŠVPS SR má podľa Matečnej už za sebou prípravnú fázu projektu, počas ktorej vyvíjala analytické metódy na stanovenie kvality olejov - nevyhnutných na samotné testovanie. Laboratórnym analýzam postupne podrobuje vzorky olejov, ktoré získala na nemeckom, rakúskom a slovenskom trhu. Testovanie sa realizuje v akreditovanom laboratóriu Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.



"Výsledné zistenia predstavíme na spoločnom stretnutí členských štátov EÚ. S výsledkami testov budú konfrontovaní aj samotní výrobcovia olejov. V prípade závažných zistení môžu by sankcionovaní pokutou až do výšky 4 % z ich ročného obratu," dodal Bíreš.