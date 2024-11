Potravinová zbierka v Kauflande priniesla pomoc za viac ako 122000 eur

Bratislava 14. novembra (OTS) - Reťazec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom aj tento rok zorganizoval svoju charitatívnu zbierku Pomáhame potravinami. Podporuje ňou tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, často bez vlastného pričinenia. Tisíce darovaných potravín a predaných odznakov sú dôkazom, že filantropia jeho zákazníkom nie je cudzia. Kaufland potravinovú pomoc ešte navýšil o ďalších 700 balíkov v hodnote vyššej ako 35 000 eur.Prázdna chladnička trápi stále viac Slovákov, mnohým domácnostiam chýbajú financie aj na základné potraviny.upozorňuje. Jej slová potvrdzujú aj výsledky Eurostatu z roku 2023, podľa ktorých takmer každý desiaty Európan nemá dostatok finančných prostriedkov na poriadne jedlo, pričom najkritickejšia situácia je práve na Slovensku.Do Kaufland predajní po celom Slovensku preto aj tento rok pribudli špeciálne označené boxy, ktoré sa celé dva týždne plnili potravinovými darmi. 11. ročník charitatívnej zbierky Pomáhame potravinami trval od štvrtka 10. októbra až do 23. októbra 2024, aby sa do neho mohlo zapojiť čo najviac zákazníkov. Tí do nákupného košíka postupne prihadzovali trvanlivé potraviny, ktoré po zaplatení celkom netradične nechávali v obchode, aby pomohli ľuďom bojujúcim s nedostatkom jedla. Najviac sa už tradične daroval cukor (7,7 tony), múka (5,5 tony) a ryža (4,3 tony), často sa tiež kupovali cestoviny, mlieko alebo olej. Do zbierky sa už po druhýkrát dalo zapojiť aj kúpou symbolického odznaku za jedno euro pri pokladniciach.hovoríPotravinové balíčky putujú prostredníctvom Slovenského Červeného kríža priamo k tým, ktorí ich tak veľmi potrebujú.vysvetľuje generálna sekretárka.Nielen úsmev, ale často aj slzy dojatia sprevádzajú doručovanie potravinových balíkov ich adresátom. Tak to bolo aj v prípade takmer 90-ročnej pani, ktorá podľa vlastných slov bude mať vďaka tejto zbierke čo jesť až do Vianoc. Pomohlo sa aj osamotenej matke štyroch dcér vo veku 1, 5, 10 a 12 rokov z okresu Bardejov.napísala do miestneho spolku Slovenského Červeného kríža.Potravinová zbierka nenechala chladných ani slovenských influencerov, ktorí svojím nákupom z vlastnej iniciatívy inšpirovali aj viacerých sledujúcich. Televízna moderátorka Kvetka Horváthová, cestovateľ Radoslav Hoppej či víťaz známej televíznej súťaže v pečení Milan Macuľa, ale aj približne 900 dobrovoľníkov zo Slovenského Červeného kríža a spoločnosti Kaufland, spojili svoje sily na pomoc ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.dodáva