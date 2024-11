Potravinový a chemický odpad negatívne ovplyvňuje cestovný ruch

Bratislava 27. novembra (TASR) - Potravinový a chemický odpad má negatívny vplyv na životné prostredie, pričom najviac sa dotýka cestovného ruchu a gastronómie. V EÚ vychádza na jednu osobu v súčasnosti až 131 kilogramov potravín, ktorými sa plytvá. Najväčšie plytvanie je vo výrobe a spracovaní, a to celkovo 20 %. V stredu to uviedli odborníci na cestovný ruch počas konferencie Cestovný ruch novej generácie - čistý, kreatívny, udržateľný, ktorú organizovalo občianske združenie Planet Lover s národnou organizáciou pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.



"Množstvo potravinového odpadu sa môže vyšplhať až na 40 % celkového množstva potravín, ktoré vstupujú do procesu prípravy pokrmov," uviedla odborníčka na potravinový odpad Zuzana Madajová. Doplnila, že do roku 2050 bude na svete takmer desať miliárd ľudí a s rastom populácie by sa mala zvýšiť aj produkcia potravín o 60 %.



Spresnila, že denne sa nezje 20 až 40 % jedla, pričom každú sekundu skončí v koši 60 ton potravín. Plytvanie jedlom je podľa nej najviditeľnejšie v hotelových rezortoch pri bufetových raňajkách, na cateringoch či vo verejných a školských jedálňach.



Chemická inžinierka Katarína Hrivňáková zdôraznila, že v rámci udržateľnosti je v súčasnosti potrebné minimalizovať potravinový odpad a znižovať spotrebu vody a energie. Rovnako by sa mali ľudia podľa nej vyhýbať položkám na jedno použitie a uprednostňovať organické produkty z miestnych zdrojov.



Dodala, že udržateľnosť a odstránenie odpadu sa najviac týka cestovného ruchu a gastronómie. Zamestnanci týchto sektorov sa podľa nej vystavujú aj chemikáliám pri upratovaní izieb v hoteloch a umývaní riadu, ktoré im môžu spôsobovať respiračné, kožné alebo očné problémy. Z tohto dôvodu Hrivňáková odporúča, aby ľudia nahradili chemické prípravky ekologickejšími variantmi, ako sú napríklad tuhé mydlá alebo čistiace prostriedky vyrobené z udržateľných látok.