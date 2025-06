Potraviny obsahujúce hmyz by mali byť zreteľne označené

Bratislava 10. júna (TASR) - Potraviny obsahujúce zložky hmyzu by mali byť zreteľne označené a predávať by sa mali oddelene od ostatných výrobkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách predloženého koaličnými poslancami za SNS, ktorý v utorok plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania.



Návrh podľa predkladateľov nadväzuje na schválenie prášku z celých lariev múčenky (Tenebrio molitor) ako novej potraviny podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) z 20. januára 2025. „Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť plnú informovanosť spotrebiteľa o potravinách obsahujúcich zložky z hmyzu prostredníctvom jasného, viditeľného a čitateľného označenia týchto výrobkov,“ uviedli poslanci.



Zavedenie povinnosti zreteľného označenia má vylúčiť možné riziko zavádzania spotrebiteľa v prípadoch, keď by informácia o obsahu hmyzu v potravinách nebola zreteľná alebo by bola uvedená neprehľadne. Oddelené predajné miesta umožnia spotrebiteľom jednoduchú a rýchlu identifikáciu týchto potravín, čím sa posilní ich schopnosť informovaného rozhodovania.



Návrh upravuje aj povinnosti predajcov pri predaji na diaľku informovať spotrebiteľa ešte pred dokončením objednávky a tiež označovanie týchto výrobkov pre predaji v automatoch. „Informácia o prítomnosti zložky z hmyzu musí byť sprístupnená spotrebiteľovi spôsobom, ktorý mu umožní oboznámiť sa s ňou pred vykonaním výberu výrobku,“ priblížili poslanci v dôvodovej správe. Podobne budú musieť o prítomnosti hmyzu v jedle vopred informovať aj podnikatelia v rámci spoločného stravovania, a to spôsobom primeraným typu zariadenia.



Účinnosť zákona navrhli poslanci od 1. apríla 2026, čo podľa nich vytvára dostatočný čas na zabezpečenie informovanosti dotknutých subjektov a adaptáciu distribučných a predajných procesov na nové požiadavky.