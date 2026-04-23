Potraviny obsahujúce hmyz sa budú predávať oddelene od ostatných
Novela upravuje aj povinnosti predajcov pri predaji na diaľku informovať spotrebiteľa ešte pred dokončením objednávky a tiež označovanie týchto výrobkov pre predaji v automatoch.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Potraviny obsahujúce zložky hmyzu sa majú predávať oddelene od ostatných výrobkov. Vyplýva to z novely zákona o potravinách predloženého koaličnými poslancami za SNS, ktorú vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Pôvodne navrhovali aj osobitné označovanie potravín obsahujúcich hmyz na obale, túto povinnosť však napokon pozmeňujúcim návrhom z novely vypustili.
Nová právna úprava podľa predkladateľov nadväzuje na schválenie prášku z celých lariev múčenky (Tenebrio molitor) ako novej potraviny podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) z 20. januára 2025. Oddelené predajné miesta majú umožniť spotrebiteľom jednoduchú a rýchlu identifikáciu týchto potravín, čím sa posilní ich schopnosť informovaného rozhodovania.
Novela upravuje aj povinnosti predajcov pri predaji na diaľku informovať spotrebiteľa ešte pred dokončením objednávky a tiež označovanie týchto výrobkov pre predaji v automatoch. „Informácia o prítomnosti zložky z hmyzu musí byť sprístupnená spotrebiteľovi spôsobom, ktorý mu umožní oboznámiť sa s ňou pred vykonaním výberu výrobku,“ priblížili poslanci v dôvodovej správe. Podobne budú musieť o prítomnosti hmyzu v jedle vopred informovať aj podnikatelia v rámci spoločného stravovania, a to spôsobom primeraným typu zariadenia.
Poslanci k novele schválili aj pozmeňujúci návrh Dagmar Kramplovej (SNS), ktorým novelizovala zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bude môcť po novom zaevidovať aj tie fyzické osoby, ktorí nadobudnutie destilačného zariadenia oznámili až po stanovenej 15-dňovej lehote. Zaviedlo sa tiež prechodné obdobie troch mesiacov, počas ktorých si dotknuté fyzické osoby majú splniť povinnosť, ktorú dovtedy porušovali.
Takúto zmenu nesúvisiaceho zákona kritizovali ešte pred schválením novely viacerí opoziční poslanci. Opozícia dlhodobo odmieta prax tzv. prílepkov, ktoré sú v rozpore s rokovacím poriadkom. Apelovali na prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby schválenú legislatívu nepodpísal, keďže prílepky v minulosti tiež kritizoval.
Novela bude účinná od 1. septembra tohto roka.
