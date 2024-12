Potraviny pre celiatikov nebudú zaradené do zníženej sadzby DPH

Bratislava 4. decembra (TASR) - Vymedzené potraviny pre celiatikov nebudú mať zníženú 5 % sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Návrh opozičných poslancov Oskara Dvořáka, Veroniky Veslárovej (obaja PS) a Martiny Bajo Holečkovej (nezaradená) Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania.



"Navrhovaná zmena má za cieľ uľahčiť pacientom s celiakiou prístup k cenovo dostupnejším bezlepkovým potravinám a surovinám. Cena týchto potravín a surovín je totiž na úrovni dvojnásobku až trojnásobku v porovnaní s cenou bežnej múky či pečiva. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že s účinnosťou od 1. októbra 2024 štát uhrádza na lekársky predpis pacientom s diagnostikovanou celiakiou bezlepkové suroviny vo väčšom množstve, ale na úkor množstva bezlepkových hotových potravín," vysvetlili predkladatelia.



Upravená klasifikácia bezlepkových potravín a alternatívnych múk by podľa poslancov prispela k zvýšeniu ich dostupnosti, čo by malo pozitívny sociálny vplyv najmä na ľudí s celiakiou a inými formami intolerancie na lepok. Tento krok by zároveň prispel k zlepšeniu zdravotných podmienok a rozšíreniu možností stravovania pre osoby so špecifickými potrebami.