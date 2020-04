Praha 29. apríla (TASR) - Potraviny v českých obchodoch už zdraželi a tento trend bude pokračovať. Informoval o tom v stredu portál E15.cz s odvolaním sa na údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Ako príklad uvádza vývoj cien bravčového karé. Kým pred rokom stálo kilo karé v českých obchodoch 125 Kč (4,59 eura), aktuálne je to 150 Kč. Stúpajú aj ceny ovocia a zeleniny aj ryže a iných trvanlivých potravín. Dôvodom je jednak narušenie medzinárodného obchodu s potravinami pre pandémiu nového koronavírusu a tiež oslabenie českej meny.



"Niektoré druhy ovocia a zeleniny produkuje v Európe napríklad iba Španielsko a Taliansko. Tieto krajiny teraz zásobujú najmä domácich spotrebiteľov a dodávky do zahraničia tým pádom krátia. To je ďalší dôvod nárastu cien ovocia a zeleniny zo zahraničia," uviedla Dana Bratánková, hovorkyňa českej pobočky reťazca Billa.



Na rast cien potravín v Česku však tlačia aj ďalšie faktory. Napríklad pokles kurzu koruny voči euru.



V prípade zdražovania trvanlivých potravín, ako je ryža, sú dôvodom nepriaznivý kurz eura, dopravné náklady a tiež obmedzenia vývozu z krajín, ktoré tieto komodity produkujú v rámci ochrany domáceho trhu, poznamenala hovorkyňa reťazca Globus Lutfia Volfová.



Problémy so zháňaním niektorých trvanlivých potravín na svetovom trhu potvrdzujú aj ich priami dovozcovia.



Zvyšovaniu cien pritom zďaleka nemusí byť koniec. Obavy vyvoláva aj sucho. Prípadná slabá úroda môže vystreliť nahor ceny väčšiny poľnohospodárskych komodít.



Zo zdražovania potravín sa stal v marci podľa ČSÚ hlavný motor celkového nárastu spotrebiteľských cien v Česku o 3,4 %. Príspevok potravín k inflácii bol tak v treťom mesiaci 2020 dokonca výraznejší ako dlhodobo rastúce náklady na bývanie.



(1 EUR = 27,227 CZK)