Potreba razenia Tunela Karpaty nie je preukázaná

Bratislava 4. mája (TASR) - Potreba razenia Tunela Karpaty v masíve Malých Karpát takmer za dve miliardy eur nie je preukázaná. Vyhlásil to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) a upozornil, že ani dnes sa nedá jasne povedať, aká má byť finálna podoba tunela a kedy by sa mal postaviť.



Analytici vo svojom hodnotení projektu upozornili, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zverejnila pôvodnú štúdiu z roku 2009. Ekonomickú návratnosť projektu nie je podľa ÚHP možné vyhodnotiť, keďže súčasný preferovaný variant vo zverejnenej štúdii posudzovaný nebol. "Zverejnená štúdia z roku 2009 je neaktuálna a nevyplýva z nej jasná potreba, ako a kedy diaľnicu D4 dostavať," spresnili analytici.



NDS chce podľa ÚHP namiesto poriadnej analýzy a vypracovania štúdie pokračovať v dlhoročnej príprave tunela a plánuje vynaložiť 23 miliónov eur na dokumentáciu na územné rozhodnutie.



"Na prípravu je pritom dosť času. Podľa transeurópskej dopravnej siete je povinnosť dokončiť diaľnicu do roku 2050 a ani podľa krajského plánu udržateľnej mobility nepatrí Tunel Karpaty k najsúrnejším dopravným projektom," vyhlásili z útvaru.



ÚHP odporúča držať sa schválených priorít pre cestné projekty a pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti bratislavskej aglomerácie tak, ako to dokument definuje. Radí taktiež rozhodnúť o ďalšom pokračovaní projektu podľa výsledkov štúdie, od ktorých závisí aj zaradenie tunela do zoznamu priorít a následná príprava podľa investičného plánu rezortu dopravy.



Tunel Karpaty s dĺžkou 11,76 kilometra by mali vybudovať na trase Rača - Záhorská Bystrica. Má byť súčasťou obchvatu Bratislavy. Stavebné náklady sa odhadujú približne na 1,7 miliardy eur. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od bratislavskej Rače. Vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka.



Ministerstvo životného prostredia vydalo koncom minulého roka pre tunel záverečné stanovisko v rámci procesu EIA. Priklonilo sa k variantu projektu V3a. NDS začiatkom tohto roka pre TASR uviedlo, že hovoriť o konkrétnych termínoch v súvislosti s tunelom Karpaty je momentálne predčasné.