Šutaj Eštok: Potrebujeme Európu, ktorá aj vyrába a inovuje

Bratislava 3. apríla (TASR) - Európska únia si roky vymýšľala pseudo-problémy, moralizovala celý svet a prestala riešiť to najzákladnejšie - bezpečnosť, prosperitu a stabilitu vlastných občanov. Uviedol to vo štvrtok na sociálnej sieti predseda koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.



„Nemôžeme byť preto prekvapení, že nová americká administratíva sa nebojí prijať proti oslabenej Európskej únii akékoľvek opatrenia,“ uviedol Šutaj Eštok. Clá na automobily vo výške 25 % a plošné clá vo výške 20 % na všetky produkty dovezené z EÚ do USA sú podľa Eštoka realitou, na ktorú musí Európska únia okamžite reagovať.



„Je čas prestať sa zaoberať nezmyslami spojenými s Green Dealom a začať riešiť Real Deal - návrat k reálnej politike,“ uviedol. Svet podľa neho v súčasnosti funguje tak, že USA inovujú, Čína vyrába a EÚ reguluje. „My však potrebujeme Európu, ktorá nielen reguluje, ale aj vyrába a inovuje. Je čas zložiť ružové okuliare európskych lídrov a začať konečne prijímať opatrenia, ktoré majú zmysel,“ dodal šéf Hlasu-SD.