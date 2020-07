Poturnay: Pasívne saldo agroobchodu môže stúpnuť na 2 mld. eur

Bratislava 5. júla (TASR) - Záporné saldo zahranično-obchodnej bilancie Slovenska s agrokomoditami sa aj v roku 2020 prehĺbi, a to až na úroveň 2 miliárd eur. Uviedol to Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS) pri komentovaní tohtoročného prieskumu komory týkajúceho sa podielu vystavenia slovenských potravín v obchodoch v SR. Podľa prieskumu dosiahol v roku 2020 podiel vystavenia slovenských potravín 39,9 %, čo je nárast o 1,3 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2019.



Pasívne saldo agroobchodu SR za rok 2019 podľa údajov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) dosiahlo úroveň 1,813 miliardy eur. Ku koncu marca 2020 bolo záporné saldo Slovenska v zahraničnom obchode s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami podľa SPPK už na hodnote 491,1 milióna eur, pričom medziročne sa zvýšilo o 16,2 %.



"Pri porovnaní výsledkov (prieskumu) za jednotlivé samosprávne kraje je zaujímavý fakt, že kraje s relatívne nižšími príjmami obyvateľstva majú dokonca vyššie zastúpenie slovenských potravín. Je preto zrejmé, že vyšší alebo nižší podiel slovenských výrobkov žiadnym spôsobom nesúvisí s cenou domácich alebo zahraničných potravín. Za rozhodujúce kritérium podielu ponúkaných slovenských výrobkov preto považujeme obchodnú politiku toho-ktorého obchodného reťazca. Aj z týchto dôvodov v roku 2020 očakávame ďalší negatívny rekord v deficite obchodnej bilancie Slovenska v oblasti potravín na úrovni 2 miliárd eur," spresnil pri komentovaní prieskumu PKS Poturnay.



Podľa prieskumu PKS sa najvyšší podiel slovenských potravín zistil na pultoch obchodov v Trnavskom (43 %), Banskobystrickom (42 %), Prešovskom, Nitrianskom a Košickom kraji (41 %), najnižší podiel má Bratislavský kraj (36 %).



PKS uskutočňuje prieskum od roku 2011. Podiel slovenských potravín kontinuálne klesal od roku 2011 z úrovne 50 % do roku 2017, od roku 2018 mierne rastie a v tohtoročnom prieskume dosiahol úroveň 39,9 %.