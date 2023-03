Potvrdené: táto firma nerobí rozdiely

Bratislava 17. marca (OTS) - V 21. storočí by malo platiť, že za rovnakú prácu prislúcha všetkým rovnaká pláca, žiaľ nie je tomu tak a tento problém sa týka aj Slovenska. Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny pracovali ženy v roku 2022 od 4. novembra zadarmo. Ako je to možné? Rozdiel v zárobkoch medzi mužmi a ženami totiž v našej krajine dosahuje takmer 16%.Inštitút (organizácia spadajúca pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) vychádza z údajov Eurostatu o priemerných hodinových hrubých zárobkoch. Rozdiel na Slovensku medzi mužmi a ženami dosiahol 15,8%, pričom priemer v Európskej únii bol 13%. Podľa slovenského Štatistického úradu bol rozdiel v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch mužov a žien dokonca až 17,9%. Analytik Andrej Kuruc uviedol, že ženy v priemere zarobili o 275 Eur menej ako muži.Lidl nerobí rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, dlhoročnú realitu potvrdzuje medzinárodná certifikácia EQUAL-SALARY. Diskont obstál v audite rovnomennej švajčiarskej nadácie ešte v roku 2022 a svoj výsledok potvrdil aj v tohtoročnom monitorovacom audite. Lidl je prvým maloobchodníkom a iba druhou firmou zo Slovenska s týmto certifikátom.hovorípovedalaLidl sa ako zodpovedný zamestnávateľ rozhodol komunikovať tieto témy navonok i dovnútra. Diskont chce ku kladeniu si a zodpovedaniu dôležitých otázok posmeliť tak jednotlivcov, ako aj čo najviac slovenských zamestnávateľov. Lidl vytvoril ako prvý v rámci slovenského retailu pozíciu ambasádorky diverzity, absolvuje rozhovory s expertmi a tiež mnohé interné diskusie, pracuje na strategických krokoch. Svoju politiku diverzity a inklúzie komunikuje a realizuje v rámci programu Rôzni = rovní.Certifikácia prebiehala v dvoch fázach. Prvou bola štatistická analýza platov, po ktorej nasledoval interný audit realizovaný renomovanou spoločnosťou PwC. Audit sa zameriaval na overenie rovnakého mzdového ohodnotenia žien a mužov a rovnosť príležitostí. Súčasťou druhej fázy boli dotazníky a štruktúrované rozhovory so zamestnancami. Súčasťou trojročného certifikačného cyklu sú monitorovacie audity v druhom a treťom roku, ktorými sa zisťuje či spoločnosť aj naďalej dodržiava rovnosť odmeňovania.EQUAL-SALARY Foundation je medzinárodná nezisková organizácia. Vznikla v roku 2010 a doteraz celosvetovo certifikovala približne sto spoločností. Metodológiu tejto certifikácie použil ako referenciu Švajčiarsky federálny súd a tiež Európska komisia, jej vznik finančne podporila švajčiarska federálna autorita pre rodovú rovnosť.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------