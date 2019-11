Potvrdenia o nedoplatkoch už nebudú v SP vybavovať občania

Bratislava 12. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa sa od decembra 2019 zapojí do ďalšieho kola boja s byrokraciou - orgánom verejnej moci bude na ich žiadosť vydávať potvrdenia o nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie.



"Občania, právnické ani fyzické osoby, tak nebudú musieť navštevovať dva úrady a ušetria čas i peniaze. Vyplýva to z novely zákona proti byrokracii, ktorý nadobudne účinnosť 1. decembra 2019," vysvetľuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Sociálna poisťovňa bude po novom bezodkladne a bez súhlasu dotknutých osôb v elektronickej podobe zasielať orgánom verejnej moci na ich vyžiadanie údaje o evidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie, a to prostredníctvom systému OverSi. Za evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie sa pritom považuje pohľadávka na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.