Potvrdenie PD A1 neslúži ako povolenie vykonávania práce v zahraničí

Bratislava 27. januára (TASR) - Záujemcovia o prácu v Európskej únii (EÚ), ktorí chcú požiadať o vystavenie potvrdenia PD A1 z dôvodu vyslania a platiť tak poistné naďalej podľa slovenskej legislatívy, by mali žiadosti podávať v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom činnosti.



"Skúsenosti z praxe totiž ukazujú, že zamestnávajúce subjekty v zahraničí spravidla vyžadujú od cudzích pracovníkov, aby disponovali PD A1 už pri príchode do krajiny výkonu práce," uvádza hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.



Potvrdenie PD A1 neslúži ako dokument na povolenie vykonávania činnosti zamestnanca či samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) v členských štátoch EÚ, takéto povolenie v rámci EÚ vôbec nie je potrebné. Činnosť v inom členskom štáte môžu osoby vykonávať aj bez tohto potvrdenia, až do jeho vystavenia však spadajú pod systém sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej pracujú.



Pre veľký počet podaných žiadostí a potreby každú žiadosť podrobne preskúmať nie je možné vystaviť potvrdenie PD A1 na počkanie.