Potvrdili ďalšie dve ohniská afrického moru ošípaných
Ich výskyt súvisí s už potvrdeným ochorením v komerčnom chove ošípaných v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom, ktorý bol depopulovaný.
Autor TASR,aktualizované
Žiar nad Hronom 21. mája (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR potvrdila výskyt ďalších dvoch ohnísk afrického moru ošípaných (AMO). Ich výskyt súvisí s už potvrdeným ochorením v komerčnom chove ošípaných v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom, ktorý bol depopulovaný.
Ako informovala hovorkyňa ŠVPS Michaela Matušková, AMO bol potvrdený v obci Ilija v okrese Banská Štiavnica a v obci Kopernica v okrese Žiar nad Hronom. Ide o sekundárne ohniská k pôvodnému ohnisku v Lovči, kde bol celý chov depopulovaný. V súčasnosti tu ešte prebieha podľa jej slov komplexné čistenie a dezinfekcia priestorov.
„Z tohto chovu však boli ešte pred vyslovením podozrenia premiestnené odstavčatá, ktoré si zakúpili chovatelia v okrese Banská Štiavnica - dve ošípané a Žiar nad Hronom - 21 ošípaných. Tieto zvieratá boli v chovoch pozorované, keďže bolo zvýšené riziko, že môžu byť vírusom nakazené,“ priblížila Matušková s tým, že v oboch chovoch zvieratá uhynuli. V prvom chove uhynula jedna ošípaná a v druhom tri.
„Po okamžitom zhodnotení situácie a odbere vzoriek bol AMO u týchto uhynutých zvierat potvrdený,“ doplnila hovorkyňa, pričom išlo podľa jej vyjadrenia o očakávateľný vývoj. Ide totiž o tzv. sekundárne ohniská k pôvodnému ohnisku v Lovči. Eradikácia oboch sekundárnych ohnísk už podľa Matuškovej prebehla a bola vykonaná aj priebežná dezinfekcia.
ŠVPS v súvislosti s vývojom aktuálnej situácie pripomenula, že včasná detekcia nákazy je pre efektívny boj s pôvodcom kľúčová. Rovnako aj prijímanie a realizácia opatrení, ktoré sú potrebné na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy. Zdôraznila tiež, že je nevyhnutné, aby chovatelia nariadené pravidlá skutočne dodržiavali a registrovali každý chov vrátane záhumienkových, kde majitelia chovajú alebo plánujú chovať čo i len jednu ošípanú.
V súvislosti s novými prípadmi AMO tiež upravili infikovanú zónu AMO, ktorá sa vzťahuje na celé okresy Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom s výnimkou katastra obce Hronská Dúbrava, v okrese Žarnovica na obce Hrabičov, Župkov, Ostrý Grúň, Žarnovica, Hodruša-Hámre a Voznica, v okrese Prievidza obce Handlová a Ráztočno, v okrese Turčianske Teplice obce Turček, Sklené a Horná Štubňa, v okrese Zvolen obce Železná Breznica, Babiná a Dobrá Niva, v okrese Levice obce Uhliská, Bohunice a Jabloňovce a v okrese Krupina obce Žibritov, Kráľovce-Krnišov, Krupina a Hontianske Nemce.
Matušková doplnila, že rozsah infikovanej zóny potvrdila aj Európska komisia a toho času nie sú hlásené žiadne nové podozrenia na nákazu v chovoch ošípaných na území SR.
