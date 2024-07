Potvrdili pôvodný odhad dopytu po rope, zlepšil odhad rastu ekonomiky

Rijád 10. júla (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) naďalej počíta s relatívne výrazným rastom svetového dopytu po rope v tomto roku. Vychádza z toho, že zvyšujúci sa záujem o leteckú dopravu by mal posilniť spotrebu palív počas letných mesiacov. Zároveň zlepšila prognózu vývoja svetovej ekonomiky v roku 2024. Ten by mal podľa novej prognózy dosiahnuť už takmer 3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Organizácia v pravidelnej mesačnej správe uviedla, že globálny dopyt po rope vzrastie tento rok o 2,25 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V budúcom roku očakáva ďalší rast dopytu o 1,85 milióna barelov/deň. V obidvoch prípadoch tak OPEC potvrdil prognózu z predchádzajúceho mesiaca.



"Očakávaná výrazná mobilita a dopyt po leteckej doprave na severnej pologuli počas letnej motoristickej a zároveň dovolenkovej sezóny by mali zvýšiť dopyt po pohonných látkach a podporiť ekonomický rast v USA," uviedla organizácia vo svojej mesačnej správe.



Navyše, OPEC zlepšil odhad vývoja svetovej ekonomiky v tomto roku. Najnovšie odhaduje, že rast dosiahne 2,9 %, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze počítal s rastom o 2,8 %.