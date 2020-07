Poukážky na fotovoltické panely získalo 478 domácností

Bratislava 1. júla (TASR) - Domácnosti, ktoré chcú do konca roka inštalovať fotovoltické panely, môžu naďalej podávať žiadosti o príspevok z projektu Zelená domácnostiam II. Prvých 478 vydaných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zasiela v týchto dňoch domácnostiam. V stredu o tom informoval komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.



Inovovaný zásobníkový systém umožňuje SIEA prijímať viac žiadostí, ku ktorým budú postupne vydávané poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Agentúra na poukážky pre fotovoltické panely v aktuálnom období do 1. decembra 2020 vyčlenila celkom 1,5 milióna eur. Poukážky vydané 30. júna pre 478 zariadení majú hodnotu 697.000 eur. Ďalšie žiadosti o príspevok na panely je možné podávať naďalej do naplnenia zásobníka.



Aktuálne môžu domácnosti podávať žiadosti aj o príspevky na tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a kotly na biomasu. Pre každé zariadenie sú v harmonograme zverejnené odhady počtu poukážok, ktoré budú postupne vydávané. Poradie žiadostí v zásobníkoch je známe ihneď po ich podaní. Podľa toho môže domácnosť zistiť, či jej poukážka bude vydaná v nasledujúci deň po podaní žiadostí alebo až neskôr.



Systém podávania žiadostí umožňuje domácnostiam zvýšiť využiteľnosť vydaných poukážok. Kým žiadosť čaká na vydanie poukážky, môže si domácnosť sama zmeniť typ zariadenia a opraviť väčšinu chýb, pričom si zachová poradie v zásobníku. Ak je podávanie žiadostí otvorené a domácnosť zistí, že v lehote nestihne zariadenie nainštalovať alebo že miesto inštalácie uviedla nesprávne, môže pôvodnú žiadosť zaradenú v zásobníku sama zrušiť a registrovať novú.



V súčasnosti je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 7200 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Suma doteraz preplatených poukážok je viac ako 14 miliónov eur. Celkom je na podporu inštalácií vyčlenených 37 miliónov eur. Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov (MW).