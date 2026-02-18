< sekcia Ekonomika
Poukazujú na alarmujúci stav v zavádzaní Strategického plánu SPP
Modernizácia fariem na Slovensku stagnuje, výroba upadá, pozícia agropodnikateľov sa zhoršuje, tvrdia poľnohospodári.
Autor TASR
Hokovce 18. februára (TASR) - Modernizácia fariem na Slovensku stagnuje, výroba upadá, pozícia agropodnikateľov sa zhoršuje. Alarmujúca situácia v oblasti implementácie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) 2023 - 2027 vyvoláva v radoch poľnohospodárov značné obavy nielen o svoju existenciu. Slovensku hrozí riziko vracania peňazí späť do Bruselu. Zhodli sa na tom účastníci stretnutia Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska v Hokovciach v okrese Levice.
Modernizácia fariem, využívanie nových technológií a s tým spojená vyššia efektivita výroby je podľa poľnohospodárov jedinou možnou cestou, ako si udržať pozíciu na trhu. K dosiahnutiu týchto cieľov má poľnohospodárom pomôcť Strategický plán SPP 2023 - 2027. „Jeho neskorá implementácia do praxe, keď v štvrtom roku z piatich nie je zazmluvnený ani jeden projekt na modernizáciu či rozvoj podnikania na pôde, nulové čerpanie v roku 2026, vyvoláva obavy,“ skonštatovali členovia združenia.
Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska definovalo tri okruhy problémov, ktoré je nevyhnutné prioritne riešiť. Prvým je apelovať na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby zverejňovalo a pravidelne aktualizovalo indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev v rámci Strategického plánu SPP 2023 - 2027. Ďalšími prioritami sú aktualizácia finančných nástrojov strategického plánu a intenzívna práca na koncepcii rozvoja a smerovania slovenského poľnohospodárstva po roku 2028 tak, aby SPP a jej aplikácia na národnej úrovni slúžila všetkým podnikateľom na pôde bez rozdielu.
Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska si uvedomuje, v akom zložitom období sa krajina nachádza. „Absencia koncepcie podnikania na pôde, ako aj enormné meškanie v implementácii Strategického plánu SPP, či neférovo nastavené podmienky situáciu ešte zhoršujú,“ povedal Ján Jelen, predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.
Modernizácia fariem, využívanie nových technológií a s tým spojená vyššia efektivita výroby je podľa poľnohospodárov jedinou možnou cestou, ako si udržať pozíciu na trhu. K dosiahnutiu týchto cieľov má poľnohospodárom pomôcť Strategický plán SPP 2023 - 2027. „Jeho neskorá implementácia do praxe, keď v štvrtom roku z piatich nie je zazmluvnený ani jeden projekt na modernizáciu či rozvoj podnikania na pôde, nulové čerpanie v roku 2026, vyvoláva obavy,“ skonštatovali členovia združenia.
Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska definovalo tri okruhy problémov, ktoré je nevyhnutné prioritne riešiť. Prvým je apelovať na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby zverejňovalo a pravidelne aktualizovalo indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev v rámci Strategického plánu SPP 2023 - 2027. Ďalšími prioritami sú aktualizácia finančných nástrojov strategického plánu a intenzívna práca na koncepcii rozvoja a smerovania slovenského poľnohospodárstva po roku 2028 tak, aby SPP a jej aplikácia na národnej úrovni slúžila všetkým podnikateľom na pôde bez rozdielu.
Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska si uvedomuje, v akom zložitom období sa krajina nachádza. „Absencia koncepcie podnikania na pôde, ako aj enormné meškanie v implementácii Strategického plánu SPP, či neférovo nastavené podmienky situáciu ešte zhoršujú,“ povedal Ján Jelen, predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.