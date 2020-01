Pouličné stánky s jedlom v Thajsku sa snažia vzdať plastových obalov

Bangkok 25. januára (TASR) – Thajsko je známe nielen svojimi plážami, ale aj širokou ponukou pouličných jedál. Práve tie sa však často balia do tašiek z plastu, ktorým svet vrátane Thajska vyhlásil vojnu. To by, paradoxne, mohlo mať negatívny vplyv na ekonomiku krajiny, kde príjmy z cestovného ruchu tvoria až pätinu jej celkových príjmov. Thajská obľuba plastových vreciek z krajiny urobila šiesteho najväčšieho znečisťovateľa morí.



Krajina vyprodukuje denne viac ako 5000 ton plastového odpadu. Tri štvrtiny z neho končia na skládkach. Thajská vláda sa preto rozhodla konať a sľúbila, že do roku 2021 odstráni všetky plastové vrecká na jedno použitie, do roku 2022 zakáže plastové slamky a do roku 2027 bude recyklovať všetky zostávajúce plastové obaly.



Veľkí maloobchodníci, ako je značka 7-Eleven spoločnosti CP All, sa ako prví pridali k tomuto plánu a zaviazali sa, že od 1. januára tohto roku prestanú rozdávať plastové vrecká. Ale zmena v prípade všadeprítomných pouličných predajcov nie je taká jednoduchá.



„Zatiaľ neexistuje žiadna alternatíva k plastu,“ povedal Penjawan Pongkanmoon, predajca v stánku na Yaowarat Road v Bangkoku, ktorý sa špecializuje na kačaciu polievku. „Nie som za používanie plastu, ale nevidím iný spôsob,“ doplnil.



Približne pätina jeho klientov si chce jedlo vziať so sebou, a tak dá horúcu kačaciu polievku do plastového vrecka a potom ju vloží do plastovej tašky. Ryžu vkladá do kompostovateľnej nádoby vyrobenej z odpadu z cukrovej trstiny, aj keď stojí viac ako obyčajné plastové vrecká.



Aj stovky ďalších predajcov, ktorí lemujú hlavnú ulicu v čínskej štvrti, používajú plastové vrecká na balenie svojich pochúťok. A hoci vláda povedala podnikateľom, aby prestali rozdávať plastové vrecká, zatiaľ si dodržiavanie tohto nariadenia nevynucuje pokutami alebo políciou. Úradníci študujú zákony z krajín ako Keňa, Mexiko a Británia, aby zistili, či sú účinnejšie pokuty, dodatočné poplatky alebo iné opatrenia, ako uviedol Varawut Silpa-archa, minister prírodných zdrojov a životného prostredia. Úplný zákaz by mohol začať platiť už na budúci rok.



Obavu verejnosti z plastového odpadu vyvolala smrť mláďaťa dugonga morského v auguste 2019 na thajskom pobreží. Odborníci zistili, že mu črevá zablokovali kúsky plastového odpadu. A ľudí ešte viac vydesila správa o objavení mikroplastov v makrele z miestnych vôd.



Zmena sentimentu tak podnietila miestnych podnikateľov a výrobcov plastov, aby prišli s riešeniami. „Pracujeme na propagácii už niekoľko rokov, ale až teraz sme si všimli veľkú zmenu,“ uviedol Weerachat Kittirattanapaiboon, generálny riaditeľ výrobcu biologicky rozložiteľného obalu z odpadu zo spracovania cukrovej trstiny. Ich produkty sa rozložia do 45 dní.



Spoločnosť sa za desať rokov rozrástla a zvýšila výrobu z 10 000 kusov denne na dva milióny. Má klientov v 31 krajinách sveta vrátane USA a Japonska. Do piatich rokov plánuje vyrábať desať miliónov kusov denne.



Weerachat bol pôvodne lekárom. "Otázka zdravia a životného prostredia je jedno a to isté. Zlé životné prostredie je zlé pre zdravie," vysvetľuje.



Odpad zo spracovania cukrovej trstiny nie je jediným vedľajším produktom poľnohospodárstva, ktorý môže byť použitý v potravinárstve. Navarat Phinyo je zástupca generálneho riaditeľa a vedúci rozvoja podnikania v rodinnej firme Phinyowanich, ktorá vyrába taniere z palmových listov. Opadnuté listy v palmových hájoch, ktoré sa obvykle vyraďovali, sa teraz menia na zhruba 70 000 tanierov mesačne. V tomto roku spoločnosť plánuje strojnásobiť produkciu, aby uspokojila dopyt. Pridať chce ďalšie produkty, ako sú slamky, šálky a škatule na potraviny.



„Zmena postojov a návykov bude nejaký čas trvať, ale ľudia začínajú akceptovať vyššie náklady na produkty ako cenu za šetrenie životného prostredia,“ povedal Navarat.