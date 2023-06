Používanie mobilných služieb v zahraničí môže dovolenku predražiť

Bratislava 27. júna (TASR) - Pri návšteve krajín Európskej únie (EÚ) je možné používať mobilné služby za ceny ako doma. Dovolenka v regiónoch, ktoré susedia s tretími krajinami, alebo pri dovolenkovaní v tretích krajinách sa cena účtu za telefón môže zvýšiť. Je preto dôležité pozorne sledovať správy, ktoré posiela mobilný operátor pri návšteve zahraničia, upozornila Telekomunikačná únia Slovenskej republiky.



Pri pohybe na hraniciach EÚ s inými štátmi je vhodné nastaviť sieť manuálne, aby sa mobil nechcene nepripojil na sieť operátora z krajiny, kde európska regulácia neplatí. Môže sa tak stať napríklad na gréckych ostrovoch, keď sa mobilný telefón v blízkosti pevniny pripojí do siete operátora krajiny, ktorá nie je členom EÚ, a používanie mobilných služieb je tak drahšie. Takisto pri turistike v rakúskych horách sa niektorí turisti môžu ocitnúť v blízkosti hraníc so Švajčiarskom a mobilný telefón sa tak automaticky pripojí na dostupnú sieť operátora zo Švajčiarska, kde regulácia neplatí. Podobný prípad môže nastať aj pri ceste do chorvátskeho Dubrovníka pri hraniciach s Bosnou a Hercegovinou.



Slovo "nekonečné" tiež netreba brať pri používaní mobilných služieb v zahraničí doslovne. "Mobilní operátori môžu stanoviť podmienky primeraného využívania, ktorých cieľom je zabrániť zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu roamingových služieb. Pred odchodom na dovolenku si u svojho operátora overte podmienky," zdôraznila Telekomunikačná únia SR.



Pre vyhnutie sa nechcenej spotreby dát je potrebné dočasne zakázať telefónu automatickú aktualizáciu softvéru. Je tiež možné nastaviť telefón tak, aby si vyžiadal pred aktualizáciou súhlas.