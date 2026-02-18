< sekcia Ekonomika
Používatelia virtuálnych pokladníc už môžu poskytovať QR platby
Riešenie je od stredy dostupné vo webovej aplikácii VRP2 pre počítače aj mobilné zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Finančná správa (FS) rozširuje možnosti bezhotovostných QR platieb aj pre používateľov virtuálnych registračných pokladníc. Riešenie je od stredy dostupné vo webovej aplikácii VRP2 pre počítače aj mobilné zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača. Mobilná aplikácia bude sprístupnená v najbližšom období. Informoval o tom v stredu hovorca FS Daniel Kováč.
VRP2 je bezplatná aplikácia finančnej správy, ktorá umožňuje evidovať tržby v systéme eKasa bez potreby klasickej registračnej pokladnice. Podľa hovorcu ide o riešenie vhodné najmä pre menších podnikateľov a prevádzky, vďaka svojej flexibilite ju však môže využívať široké spektrum podnikateľov.
„Cieľom finančnej správy je, aby mali predávajúci pri plnení novej povinnosti k dispozícii jednoduché a dostupné riešenia. QR platby v aplikácii VRP2 sú jednou z možností, ako túto povinnosť splniť aj bez potreby platobného terminálu. Zároveň rozširujú možnosti predávajúcich a zvyšujú flexibilitu ich používania,“ priblížil prezident FS Jozef Kiss.
Platby QR kódom sú vo webovej verzii VRP2 používateľom sprístupnené automaticky, bez nutnosti manuálnej aktualizácie. Aplikáciu je možné používať na počítačoch aj mobilných zariadeniach prostredníctvom internetového prehliadača. „Stačí, aby sa predávajúci prihlásil do VRP2, nastavil notifikačný bankový účet vo svojej banke a následne zadal IBAN v nastaveniach, na ktorý budú smerovať notifikácie a platby. Ak má predávajúci nastavený účet, ktorý podporuje okamžité platby a notifikácie, nie je potrebné vykonávať žiadne ďalšie kroky ani sťahovať dodatočný softvér,“ vysvetlil Kováč.
Systém pri transakcii vygeneruje QR kód, ktorý môže predávajúci zobraziť kupujúcemu v elektronickej podobe alebo ho vytlačiť. „Kupujúci následne naskenuje QR kód mobilným telefónom, pričom všetky údaje o platbe sa načítajú automaticky a platbu potvrdí vo svojej bankovej aplikácii. Po doručení notifikácie o úhrade priamo do pokladnice vystaví predávajúci pokladničný doklad z VRP2. Takýto postup je plne v súlade s platnou legislatívou,“ konštatoval hovorca. Avizoval, že mobilná verzia VRP2 pre Android a iOS bude dostupná čoskoro prostredníctvom aktualizácie v príslušných obchodoch aplikácií.
Popularita virtuálnych registračných pokladníc na Slovensku podľa Kováča dlhodobo stúpa. Koncom roka 2025 evidovala FS približne 60.000 aktívnych VRP. Celkovo je v systéme eKasa, vrátane online registračných pokladníc, aktívnych viac ako 344.000 pokladničných zariadení. Celková evidovaná tržba v tomto systéme vzrástla z 3,18 miliardy eur v decembri 2022 na takmer 3,69 miliardy eur v decembri 2025.
„Finančná správa zároveň pripomína, že povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu od 1. mája 2026 neznamená zrušenie hotovosti. Ide o rozšírenie možností úhrady pre kupujúcich, pričom zákon neurčuje konkrétny spôsob bezhotovostnej platby - predávajúci si môžu zvoliť riešenie, ktoré im najviac vyhovuje,“ doplnil hovorca. Povinnosť sa neuplatňuje v objektívnych prípadoch, ako sú výpadky internetu alebo elektriny, ani u subjektov so zákonnou výnimkou z evidencie tržieb.
