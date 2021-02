Používatelia budú považovať súkromie za hodnotu,za ktorú radi zaplatia

Bratislava 6. februára (TASR) – Ochrana súkromia spotrebiteľov bude pre používateľov predstavovať hodnotovú ponuku, za ktorú budú ochotní platiť. To je jeden z trendov na rok 2021 v oblasti ochrany súkromia a zhromažďovania údajov, ktoré predpovedá kyberbezpečnostná spoločnosť Kaspersky.



"Kombinácia zvýšeného zhromažďovania údajov počas pandémie a rastúceho politického zmätku, ktorý prešiel aj na digitálne platformy, priniesla radikálne zvýšenie povedomia verejnosti o neobmedzenom zbere údajov," podotkli experti s tým, že keďže sa čoraz viac používateľov snaží o zachovanie svojho súkromia, organizácie na to reagujú ponukou produktov zameraných na ochranu súkromia. Ich počet a rozmanitosť bude podľa odborníkov narastať.



Rásť bude aj zhromažďovanie čoraz rozmanitejších údajov a ich využitie predajcami inteligentných zdravotníckych zariadení. "Údaje zhromažďované fitness trackermi, monitormi krvného tlaku či ďalšími zariadeniami tak poskytujú cenné štatistiky, keďže už boli použité napríklad v súdnych sporoch, nehovoriac o marketéroch či poskytovateľoch poistenia, pre ktorých sú tieto údaje tiež mimoriadne užitočné," priblížili odborníci. Keďže zdravie je predmetom verejného záujmu, dopyt po takýchto dátach bude podľa nich stúpať.



Podľa expertov sa budú vlády čoraz viac sústreďovať na praktiky zhromažďovania dát technologickými firmami a budú aj aktívnejšie v oblasti ich regulácie. "Prístup k údajom používateľov otvára mnoho rôznych príležitostí – napríklad môže ísť o boj proti zneužívaniu detí či zefektívnenie mestskej dopravy," ilustrujú experti. Dáta sa však dajú využiť aj na prípadné umlčanie nesúhlasu. Organizácie však často odmietajú zdieľať takého údaje, preto vlády pristúpia k reguláciám.



Odborníci tiež predpovedajú, že dátové spoločnosti nájdu nové, kreatívnejšie – v niektorých prípadoch aj dotieravejšie – zdroje údajov, ktoré budú poháňať behaviorálne analýzy. "Analýzy správania založené na dátach sú nebezpečnou hrou. Chyby totiž môžu ľuďom spôsobovať škody, kým skutočná kvalita týchto systémov je často obchodným tajomstvom," vysvetlili experti s tým, že to však nebráni organizáciám podnikajúcim v tejto oblasti v hľadaní kreatívnejších spôsobov profilácie používateľov na základe toho, čo majú radi a čo robia.