Používateľov mobilnej aplikácie Slovenskej pošty je už 162.000
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Počet aktívnych používateľov mobilnej aplikácie Slovenskej pošty sa za posledné tri roky (2023 až 2025) zvýšil o 47 % zo 110.000 na 162.000 osôb. Ako vo štvrtok informovala Slovenská pošta, najviac nových stiahnutí v rovnakom období zaznamenala vlani v decembri, keď si do svojich mobilných telefónov nainštalovalo aplikáciu vyše 16.000 používateľov. Aplikáciu používajú zákazníci nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Nemecku, USA či na Novom Zélande.
„Mobilná aplikácia Slovenskej pošty je plnohodnotným nástrojom na vybavenie viacerých poštových služieb na pár kliknutí bez nutnosti navštíviť kamennú pobočku, bezpečne z pohodlia domova,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Kontinuálny rast počtu aktívnych používateľov mobilnej aplikácie podľa nej potvrdzuje aktuálny trend zákazníckeho správania. „Klienti preferujú online služby - rýchle, komfortné a flexibilné. Vnímame to tiež ako prejav dôvery zákazníkov v naše digitálne riešenia aj v samotnú Slovenskú poštu,“ dodala Peterová.
Viaceré funkcie v mobilnej aplikácii podľa poštovej spoločnosti uľahčujú vybavovanie zásielok. Medzi najvyužívanejšie patria sledovanie zásielok, online podanie a prehľad o pobočkách a BalíkoBOXoch.
Online podanie a úhrada zásielky cez aplikáciu sú podľa pošty výhodnejšie než na priehradke, možno tak ušetriť 20 až 30 % z ceny poštovného. Zásielku možno následne podať v ktoromkoľvek BalíkoBOXe alebo v ľubovoľnej kamennej pobočke bez čakania.
Aplikácia zároveň umožňuje podľa aktuálnej polohy vyhľadať najbližší BalíkoBOX spolu s informáciou o dostupnosti voľných schránok na podanie zásielok. Zahŕňa aj navigáciu k najbližšej pobočke alebo BalíkoBOXu.
