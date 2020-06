Považská Bystrica si zakladá vlastnú dopravnú spoločnosť

Považská Bystrica 25. júna (TASR) – Považskobystrická radnica sa chce vyhnúť problémom, aké mali so zabezpečovaním hromadnej dopravy niektoré samosprávy. Mestské zastupiteľstvo na minulotýždňovom zasadnutí schválilo vytvorenie Dopravného podniku mesta Považská Bystrica so 100-percentnou účasťou mesta.



Podľa primátora Karola Janasa momentálne mestskú dopravu zabezpečuje na základe koncesnej zmluvy Mestská dopravná spoločnosť (MDS), a. s. Jej platnosť sa končí 31. augusta tohto roku, preto radnica vyhlásila v máji verejné obstarávanie na zabezpečenie služby mestskej autobusovej dopravy. V talóne má mesto aj plán B, ktorý počíta s tým, že by dopravné služby mestskej hromadnej dopravy prešli kompletne pod mesto.



„Naším dlhoročným partnerom v oblasti zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy je spoločnosť MDS, kde máme 34-percentný podiel, 66 percent patrí súkromníkovi. Tento rok sa nám končí zmluvný vzťah, preto sme vypísali novú súťaž. Videli sme však aj zlé skúsenosti v okolitých mestách a samosprávnych krajoch, kde sa podobné súťaže skončili neúspechom. Veľké problémy mali v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde dopravca odmietal prevádzkovať autobusy a celý kraj zostal bez hromadnej dopravy. Podobne to bolo aj v Žilinskom kraji, Trnave, Nitre či Ružomberku, kde buď neprišla žiadna ponuka, alebo bola taká vysoká, že to samosprávy nemohli akceptovať. Preto sme sa snažili pristúpiť k problému veľmi racionálne a urobiť také kroky, aby sa v Považskej Bystrici niečo také nemohlo stať,“ doplnil Janas.



Mesto podľa neho vstúpilo aj do rokovania s väčšinovým majiteľom súčasnej dopravnej spoločnosti MDS s tým, že zvažuje možnosť získania 66-percentného podielu od majoritného vlastníka. To by mestu umožnilo prevziať prevádzku mestskej hromadnej dopravy. „Samozrejme, súťaž sme vypísali, tá riadne pokračuje, avšak máme aj plán B,“ zdôraznil primátor.



Poslanci schválili päťčlennú dozornú radu a zakladateľskú listinu, výška základného imania predstavuje 150.000 eur. Konateľom Dopravného podniku mesta Považská Bystrica má byť Radovan Čmelo, ktorý v súčasnosti pôsobí v MDS ako vedúci dopravného úseku.