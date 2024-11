Považskobystričania zaplatili viac ako 87 percent miestnych daní

Považská Bystrica 4. novembra (TASR) - Považskobystričania zaplatili do konca septembra viac ako 87 percent miestnych daní a poplatkov, ktoré im vyrubilo mesto. Informoval o tom vedúci ekonomického odboru považskobystrickej radnice Anton Martaus.



Miestne dane tvoria najmä daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Predpis za rok 2024 bol približne 8,5 milióna eur.



"Po dátume druhej splátky máme na účte mesta uhradené miestne dane vo výške asi 7,5 milióna eur, čo predstavuje viac ako 87 percent. Do konca roka je ešte nejaký čas a výber miestnych daní býva v závere roka okolo 92 percent," informoval Martaus s tým, že mestu sa podarilo vybrať aj nedoplatky za predošlý rok vo výške 213.000 eur.



Najväčšiu časť miestnych daní tvorí daň z nehnuteľnosti, tá bola za rok 2024 vyrubená vo výške šiestich miliónov eur, uhradených je viac ako 5,4 milióna. Čo sa týka komunálneho odpadu, predpis za rok 2024 bol 2,4 milióna eur, uhradené sú dva milióny eur. Deň za psa bola vyrubená vo výške 32.000 eur, uhradených je 28.000 eur.



"Zo získaných prostriedkov financujeme napríklad zber, likvidáciu a uskladnenie komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, čistenie, zimnú a letnú údržbu, originálne kompetencie pre školy či mestskú hromadnú dopravu. Miestne dane platíme sami sebe, mala by to teda byť nielen zákonná, ale aj naša morálna povinnosť," dodal vedúci ekonomického oddelenia.