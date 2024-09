Považskobystrická plaváreň bude pre opravy zatvorená až do marca

Považská Bystrica 9. septembra (TASR) - Považskobystrická krytá plaváreň bude až do marca budúceho roka pre verejnosť zatvorená. Dôvodom je komplexná rekonštrukcia, radnica na ňu získala financie z Fondu na podporu športu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



Správna rada Fondu na podporu športu schválila ešte v máji na rekonštrukciu plavárne 280.000 eur, celková investícia je vo výške takmer 439.000 eur. Práce odštartovali minulý týždeň, krytú plaváreň tak po letnej prestávke pre verejnosť neotvoria. Rekonštrukcia by mala trvať šesť mesiacov.



Podľa prednostu mestského úradu v Považskej Bystrici Michala Hamara plaváreň naposledy rekonštruovali v roku 2005, investícia sa vyšplhala na takmer dva milióny eur.



"Napriek takejto vysokej sume sú s plavárňou neustále problémy. Celá rekonštrukcia nebola vtedy zrealizovaná najšťastnejšie a športovisko je dlhodobo v zlom technickom stave," doplnil prednosta.



Na plavárni vymenia strešný plášť, ktorý je dlhodobo problémový. Kondenzuje sa tam voda, vodná para ohrozuje funkciu konštrukcie. Realizáciou nového strešného plášťa sa zabráni prenikaniu vlhkosti do konštrukcie strechy, čím sa zlepší tepelnoizolačná schopnosť a znížia sa tepelné straty.



Potrebné je dorobiť vykurovanie, odvetranie a prívod čerstvého vzduchu pomocou vzduchotechniky s rekuperáciou. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť.