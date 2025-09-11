< sekcia Ekonomika
Považskobystrická radnica pokračuje vo zveľaďovaní Domu kultúry
Dom kultúry patrí medzi najvýznamnejšie stavby v meste.
Autor TASR
Považská Bystrica 11. septembra (TASR) - Po rekonštrukcii a čiastočnej obnove interiéru Domu kultúry v Považskej Bystrici pristúpila radnica k obnove námestia pred budovou. Zdevastovanú plochu nahradí nová dlažba. Informovala o tom hovorkyňa mesta Považská Bystrica Iveta Pagáč Kováčiková.
Dom kultúry patrí medzi najvýznamnejšie stavby v meste. Priestory, o ktoré sa predchádzajúci majiteľ desaťročia nestaral, nahlodal zub času a kultúrny život začal upadať. V roku 2021 ho do vlastníctva získalo mesto. Odvtedy sa stavba postupne mení na dôstojný a funkčný priestor.
Mesto vymenilo strechu, čelnú fasádu, obnovilo vnútorné priestory a vyčistilo zanedbané časti budovy. Nový šat dostala podlaha v estrádnej sále, čalúnenie na balkónoch aj toalety pri foyeri. Začiatkom roka kompletne zrekonštruovali bábkovú sálu. Na jar sa práce presunuli do exteriéru.
„Začali sme obnovou častí smerom k Ulici odborov a k budove Základnej umeleckej školy Imra Weinera Kráľa. Vymenili sme okná, vynovili fasády. Práce sa postupne blížia ku koncu. Zároveň pokračujeme s obnovou námestia pred Domom kultúry. Táto plocha bola roky zdevastovaná, preto sme sa rozhodli položiť novú dlažbu v dvoch farebných odtieňoch, ktoré ladia s budovou. Pribudnú aj zelené záhony a lavičky, aby vznikol príjemný priestor na oddych,“ uviedol považskobystrický primátor Karol Janas.
Práce sprevádzali aj komplikácie, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Na ploche boli staré svetlíky, ktoré bývalí nájomcovia zaasfaltovali. Už by neboli bezpečné, preto mesto hľadá vhodné riešenia. Radnica rieši aj parkovanie. Keďže pred Domom kultúry nebude povolené, pripravujú parkovacie miesta zboku budovy.
Podľa Jany Mičkovej z odboru údržby budov rekonštrukcia zahŕňa aj nové odvodňovacie žľaby, osvetlenie a prípravu stožiarov na vlajky. Pripravené majú aj rozvádzače pre verejné osvetlenie, v adventnom období by chceli na budovu nainštalovať vianočnú svetelnú výzdobu.
Dom kultúry patrí medzi najvýznamnejšie stavby v meste. Priestory, o ktoré sa predchádzajúci majiteľ desaťročia nestaral, nahlodal zub času a kultúrny život začal upadať. V roku 2021 ho do vlastníctva získalo mesto. Odvtedy sa stavba postupne mení na dôstojný a funkčný priestor.
Mesto vymenilo strechu, čelnú fasádu, obnovilo vnútorné priestory a vyčistilo zanedbané časti budovy. Nový šat dostala podlaha v estrádnej sále, čalúnenie na balkónoch aj toalety pri foyeri. Začiatkom roka kompletne zrekonštruovali bábkovú sálu. Na jar sa práce presunuli do exteriéru.
„Začali sme obnovou častí smerom k Ulici odborov a k budove Základnej umeleckej školy Imra Weinera Kráľa. Vymenili sme okná, vynovili fasády. Práce sa postupne blížia ku koncu. Zároveň pokračujeme s obnovou námestia pred Domom kultúry. Táto plocha bola roky zdevastovaná, preto sme sa rozhodli položiť novú dlažbu v dvoch farebných odtieňoch, ktoré ladia s budovou. Pribudnú aj zelené záhony a lavičky, aby vznikol príjemný priestor na oddych,“ uviedol považskobystrický primátor Karol Janas.
Práce sprevádzali aj komplikácie, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Na ploche boli staré svetlíky, ktoré bývalí nájomcovia zaasfaltovali. Už by neboli bezpečné, preto mesto hľadá vhodné riešenia. Radnica rieši aj parkovanie. Keďže pred Domom kultúry nebude povolené, pripravujú parkovacie miesta zboku budovy.
Podľa Jany Mičkovej z odboru údržby budov rekonštrukcia zahŕňa aj nové odvodňovacie žľaby, osvetlenie a prípravu stožiarov na vlajky. Pripravené majú aj rozvádzače pre verejné osvetlenie, v adventnom období by chceli na budovu nainštalovať vianočnú svetelnú výzdobu.