Považskobystrické časti Pov. Teplá a Pov. Podhradie spojí cyklolávka

Považská Bystrica 10. júla (TASR) - Považskobystrické mestské časti Považské Podhradie a Považská Teplá spojí lávka pre peších a cyklistov ponad rieku Váh. S výstavbou takmer 180-metrovej lávky začala radnica vo štvrtok, z eurofondov na projekt získali takmer milión eur. Premostenie spojí dva turistické skvosty Považia - Manínsku tiesňavu a Považský hrad. Informoval o tom primátor Považskej Bystrice Karol Janas.



„Lávka bude mať aj ďalší význam, napojí sa na cyklotrasu, ktorú stavia Trenčiansky samosprávny kraj a ktorá spojí Trenčiansky kraj so Žilinským a v konečnom dôsledku Strečno až s Piešťanmi,“ doplnil primátor.



S prácami sa začalo bezprostredne po poklepaní základného kameňa, železnú konštrukciu by mali položiť na prelome septembra a októbra. Ak na jeseň nedôjde k nejakému rapídnemu zvýšeniu vodnej hladiny Váhu, turistom a cykloturistom by mohla lávka začať slúžiť už koncom roka.



Podľa predsedu Združenia hradu Bystrica Miroslava Tichého by nová lávka mala byť prínosom pre návštevnosť Považského hradu, ktorá je aktuálne na úrovni 12.000 - 15.000 turistov ročne.



Najmä turisti, ktorí prichádzajú vlakom, si podľa neho lávku pýtali. Vystúpia v Považskej Teplej a navštívia aj Manínsku tiesňavu a Považský hrad. Nemusia sa vracať niekoľko kilometrov do Považskej Bystrice a po opačnej strane Váhu rovnakou cestou späť, aby sa dostali na hrad.