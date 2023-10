Ódorova vláda navrhuje zrušiť vlaky zadarmo aj rekreačné poukazy

Bratislava 5. októbra (TASR) - Dočasne poverená vláda premiéra Ľudovíta Ódora navrhuje zrušiť vlaky zadarmo pre študentov a dôchodcov, ale aj zrušiť rekreačné poukazy. Vyplýva to z návrhu opatrení na ozdravenie verejných financií z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktoré v stredu (4. 10.) predstavil vládny kabinet. Návrh podľa MF obsahuje zníženie dotácií oproti rozpočtovaným hodnotám o približne 0,3 miliardy eur do roku 2026.



Vo svete je podľa vlády bezplatné cestovanie pre vybrané skupiny výnimkou, existuje len v pár štátoch, ako napríklad v Luxembursku. Zrušenie bezplatného cestovania pomôže podľa návrhu k zvýšeniu vlastných príjmov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a k zníženiu dotácie zo štátneho rozpočtu. ZSSK je bez štátneho transferu každoročne stratová.



Cestovné vo vlakoch dnes pokrýva len 20 % nákladov vlakovej dopravy a tento podiel každoročne klesá. "Zrušením vlakov zadarmo sa zavedie spoluúčasť dotknutých skupín, pričom stále budú môcť využívať zľavy (približne 50 %) oproti štandardnému cestovnému," zdôvodnila vláda v návrhu opatrení.



Rekreačné poukazy podľa návrhu vlády ako daňový výdavok nie sú vhodnou formou podpory, keďže opatrenie má plošný charakter bez ohľadu na výšku príjmov zamestnanca. Efekt rekreačných poukazov na zamestnanosť a mzdy v sektore cestovného ruchu nebol podľa vlády výrazný.



"Opatrenie nezvyšuje dostupnosť pre všetky domácnosti, keďže povinnosť uhrádzať poukaz platí len pre stredné a veľké podniky či inštitúcie, ktoré už pravdepodobne poskytovali systém benefitov," dodal vládny kabinet v zdôvodnení potreby zrušenia. Vláda navrhuje v oblasti cestového ruchu taktiež zrušiť štátnu agentúru Slovakia Travel (respektíve zníženie jej výdavkov o 50 %).



V agrosektore vládny kabinet navrhuje zrušiť napríklad úľavu farmárom na nákup nafty (zelená nafta), znížiť podporu poskytovanú formou štátnej pomoci a národných podpôr, ako aj časovo posunúť projekt pozemkových úprav pre už schválené územia.



Dočasne poverená vláda v kapitole Dotácie zároveň navrhuje zrušiť podporu zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky či zrušiť vzdelávacie poukazy.



V rokoch 2019 až 2021 tvorili podľa vlády verejné výdavky na dotácie 1,4 miliardy eur, pričom veľká časť smerovala do energetiky (najmä na podporu obnoviteľných zdrojov energie). Za dotácie možno považovať priame verejné výdavky (876 miliónov eur), daňové výdavky (436 miliónov eur) či znížené poplatky firiem (116 miliónov eur).