E-komunikácia so štátom bude povinná aj pre poľovníkov a cirkvi

Bratislava 10. júla (TASR) – Povinná elektronická komunikácia so štátom sa o necelý mesiac dotkne už aj poľovníkov a cirkví. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Rezort spúšťa ďalšiu vlnu aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako Obchodnom registri od 1. augusta.



„Štatutári, ktorí si doteraz neskontrolovali údaje, by tak mali urobiť v príslušnom zdrojovom registri a tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom, by nemali odkladať návštevu oddelenia dokladov,“ upozorňuje ministerstvo.



Ako spresnil Peter Kucer zo sekcie ITVS Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, do elektronickej schránky zriadenej na portáli slovensko.sk sa dostane iba štatutár, ktorý má v príslušnom zdrojovom registri uvedené správne údaje ako IČO organizácie a meno, priezvisko a rodné číslo štatutára.



„Štát v súčasnosti eviduje približne 3200 subjektov zapísaných v Registri poľovníckych organizácií vedenom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V Registri cirkví a náboženských spoločností štát eviduje do 20 právnických osôb,“ vyčíslilo ministerstvo.



Tieto organizácie zároveň žiada, aby si skontrolovali údaje, ktoré štátu odovzdali pri ich zápise do registra. Situáciu by nemali podceniť, keďže práve tieto mimovládne organizácie komunikujú so štátom pomerne často, upozorňuje rezort informatizácie.



Od augusta sa tak pre ďalšiu vlnu aktivácie e-schránok zvýši počet subjektov neziskového mimovládneho sektora, ktoré budú komunikovať so štátom elektronicky zo 63 000 na takmer 67 000. Aktiváciu e-schránky zrealizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby automaticky, bez toho, aby sa štatutár do svojej schránky prihlásil.



„Znamená to, že do takto aktivovaných elektronických schránok sú zo strany úradov doručované úradné rozhodnutia," vysvetlil Kucer.



Štát však nateraz odkladá povinnú aktiváciu e-schránok organizácií, ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú od právnej subjektivity cirkví a náboženských organizácií – môžu si ju však aktivovať dobrovoľne. Viac informácií o e-schránkach nájdu štatutári na stránke www.statutar.sk alebo na www.slovensko.sk.