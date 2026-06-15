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Povinná možnosť výmeny batérie ovplyvní plánovanie firiem
Nariadenie EÚ, ktoré zavádza požiadavku na jednoduchú vymeniteľnosť batérií, pre výrobcov znamená zásadnú zmenu v plánovaní vývoja, výroby aj dlhodobej zákazníckej podpory spotrebičov.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Nariadenie EÚ, ktoré zavádza požiadavku na jednoduchú vymeniteľnosť batérií, pre výrobcov znamená zásadnú zmenu v plánovaní vývoja, výroby aj dlhodobej zákazníckej podpory spotrebičov. Upozorňuje na to poradenská spoločnosť Moore Consulting SK. Regulácia podľa nej vyžaduje, aby firmy už pri uvedení výrobkov na trh počítali s dostupnosťou náhradných dielov, servisnými kapacitami aj zaistením podpory jednotlivých modelov v dlhšom časovom horizonte, čo môže ovplyvniť aj ceny spotrebnej elektroniky.
Tento vplyv však podľa partnera spoločnosti Ivana Lužicu nebude vo všetkých kategóriách rovnaký. „Pri vysoko konkurenčných segmentoch, ako sú slúchadlá alebo prenosné reproduktory, možno očakávať, že výrobcovia zvýšené náklady skôr absorbujú a premietnu ich do svojich marží, aby zostali cenovo konkurencieschopní. Mierne zdraženie je naopak pravdepodobnejšie pri menej exponovaných kategóriách, kde je cenová citlivosť trhu nižšia,“ priblížil odborník.
Popri ekonomických dosahoch sa nariadenie premieta aj do vývoja výrobkov a do vnútorného fungovania firiem. „Nová regulácia nepredstavuje čiastkovú technickú úpravu, ale komplexný zásah do konštrukčného návrhu, procesov posudzovania zhody aj interného riadenia kvality. Subjekty, ktoré s prípravou na tieto zmeny nezačali v dostatočnom predstihu, môžu mať vzhľadom na účinnosť požiadaviek od roku 2027 významný implementačný deficit,“ skonštatoval Luboš Cinek, expert značky Sencor na oblasť regulácií.
Súčasťou novej regulácie je zároveň zavedenie takzvaného digitálneho pasu batérie, ktorý má zhromažďovať informácie o jej zložení, pôvode, uhlíkovej stope aj možnostiach opráv a recyklácie. Prostredníctvom QR kódu potom bude možné tieto informácie jednoducho zistiť. „Zmyslom tohto nástroja je zvýšiť transparentnosť v celom životnom cykle výrobku a podporiť prechod k cirkulárnej ekonomike, a teda aj rozšírenie možností druhotného využitia významných surovín, kde sa s batériami aj elektronikou počíta ako s dlhodobými zdrojmi, nie ako s jednorazovým tovarom,“ vysvetlil Viktor Daněk, zástupca riaditeľa Inštitútu pre európsku politiku Europeum.
Tento vplyv však podľa partnera spoločnosti Ivana Lužicu nebude vo všetkých kategóriách rovnaký. „Pri vysoko konkurenčných segmentoch, ako sú slúchadlá alebo prenosné reproduktory, možno očakávať, že výrobcovia zvýšené náklady skôr absorbujú a premietnu ich do svojich marží, aby zostali cenovo konkurencieschopní. Mierne zdraženie je naopak pravdepodobnejšie pri menej exponovaných kategóriách, kde je cenová citlivosť trhu nižšia,“ priblížil odborník.
Popri ekonomických dosahoch sa nariadenie premieta aj do vývoja výrobkov a do vnútorného fungovania firiem. „Nová regulácia nepredstavuje čiastkovú technickú úpravu, ale komplexný zásah do konštrukčného návrhu, procesov posudzovania zhody aj interného riadenia kvality. Subjekty, ktoré s prípravou na tieto zmeny nezačali v dostatočnom predstihu, môžu mať vzhľadom na účinnosť požiadaviek od roku 2027 významný implementačný deficit,“ skonštatoval Luboš Cinek, expert značky Sencor na oblasť regulácií.
Súčasťou novej regulácie je zároveň zavedenie takzvaného digitálneho pasu batérie, ktorý má zhromažďovať informácie o jej zložení, pôvode, uhlíkovej stope aj možnostiach opráv a recyklácie. Prostredníctvom QR kódu potom bude možné tieto informácie jednoducho zistiť. „Zmyslom tohto nástroja je zvýšiť transparentnosť v celom životnom cykle výrobku a podporiť prechod k cirkulárnej ekonomike, a teda aj rozšírenie možností druhotného využitia významných surovín, kde sa s batériami aj elektronikou počíta ako s dlhodobými zdrojmi, nie ako s jednorazovým tovarom,“ vysvetlil Viktor Daněk, zástupca riaditeľa Inštitútu pre európsku politiku Europeum.