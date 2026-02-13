< sekcia Ekonomika
Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú na máj, získa sa čas
Rozhodli o tom poslanci Národnej rady (NR) SR v rámci schválenej novely zákona o bankách, ktorou novelizovali aj viacero ďalších zákonov. Právnu normu ešte musí podpísať prezident.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu v sume nad jedno euro sa posunie z 1. marca na 1. mája tohto roka. Rozhodli o tom vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR v rámci schválenej novely zákona o bankách, ktorou novelizovali aj viacero ďalších zákonov. Právnu normu ešte musí podpísať prezident. Zmena termínu reaguje na potrebu poskytnúť predávajúcim dostatočný čas na technickú prípravu, konštatoval v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Týka sa to najmä menších prevádzok, živnostníkov a remeselníkov, ktorí doteraz systémy evidencie tržieb nevyužívali a potrebujú viac času na implementáciu softvéru pre QR platby alebo obstaranie platobných terminálov. Úprava termínu tiež umožní lepšie zosúladiť zavádzanie novej povinnosti s obdobím plnenia ďalších významných daňových povinností v jarných mesiacoch,“ priblížil hovorca.
Prostredníctvom prijatej novely zákona o bankách novelizovali poslanci aj zákon o platobných službách. Na základe tejto zmeny poskytovateľ platobných služieb (banka) nebude môcť do konca roka 2027 požadovať poplatok za notifikácie k vykonaným bezhotovostným platbám, pokiaľ na tento účel využíva technické riešenie Finančného riaditeľstva SR.
„Finančná správa je na QR platby pripravená, do mája by však mali stihnúť svoje softvéry na QR platby spustiť ďalšie dve veľké banky. Posun účinnosti zákona poskytne tiež predávajúcim viac času pripraviť sa na nové možnosti prijímania bezhotovostných platieb. Zohľadňuje aj obdobie podávania daňových priznaní, takže nové pravidlá sa budú zavádzať v čase, ktorý umožňuje ich bezproblémové zavedenie,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Finančná správa podľa hovorcu intenzívne spolupracuje s podnikateľským sektorom na zabezpečení dostupnosti viacerých možností bezhotovostných riešení. Jedným z nich sú aj QR platby, ktoré predstavujú jednoduchý a technologicky nenáročný spôsob bezhotovostnej úhrady. Ide o súčasť modernizácie služieb FS, realizovanej v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR.
Pripomenul, že QR platby budú dostupné aj prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice, čo rozšíri možnosti prijímania bezhotovostných úhrad najmä pre menšie prevádzky. Kupujúci realizuje platbu naskenovaním QR kódu, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje na vykonanie platby.
„K termínu účinnosti by mali byť štyri banky, VÚB banka, Tatra banka, ČSOB a Slovenská sporiteľňa, pripravené poskytovať notifikácie o prijatí bezhotovostnej úhrady do pokladnice eKasa, ktoré umožňujú predávajúcim okamžite overiť zaplatenie QR platby kupujúcim. Tieto banky spolu pokrývajú väčšinu bankového trhu na Slovensku - približne 80 %. Notifikátor okamžitých platieb poskytuje finančná správa bezplatne,“ doplnil Kováč.
Zavedenie bezhotovostných platieb podľa neho rozširuje možnosti úhrady pre kupujúcich, pričom hotovosť zostáva aj naďalej plnohodnotným spôsobom platby. Keďže zákon neurčuje konkrétny spôsob bezhotovostnej platby, predávajúci si môžu vybrať riešenie, ktoré im najviac vyhovuje.
„Týka sa to najmä menších prevádzok, živnostníkov a remeselníkov, ktorí doteraz systémy evidencie tržieb nevyužívali a potrebujú viac času na implementáciu softvéru pre QR platby alebo obstaranie platobných terminálov. Úprava termínu tiež umožní lepšie zosúladiť zavádzanie novej povinnosti s obdobím plnenia ďalších významných daňových povinností v jarných mesiacoch,“ priblížil hovorca.
Prostredníctvom prijatej novely zákona o bankách novelizovali poslanci aj zákon o platobných službách. Na základe tejto zmeny poskytovateľ platobných služieb (banka) nebude môcť do konca roka 2027 požadovať poplatok za notifikácie k vykonaným bezhotovostným platbám, pokiaľ na tento účel využíva technické riešenie Finančného riaditeľstva SR.
„Finančná správa je na QR platby pripravená, do mája by však mali stihnúť svoje softvéry na QR platby spustiť ďalšie dve veľké banky. Posun účinnosti zákona poskytne tiež predávajúcim viac času pripraviť sa na nové možnosti prijímania bezhotovostných platieb. Zohľadňuje aj obdobie podávania daňových priznaní, takže nové pravidlá sa budú zavádzať v čase, ktorý umožňuje ich bezproblémové zavedenie,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Finančná správa podľa hovorcu intenzívne spolupracuje s podnikateľským sektorom na zabezpečení dostupnosti viacerých možností bezhotovostných riešení. Jedným z nich sú aj QR platby, ktoré predstavujú jednoduchý a technologicky nenáročný spôsob bezhotovostnej úhrady. Ide o súčasť modernizácie služieb FS, realizovanej v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR.
Pripomenul, že QR platby budú dostupné aj prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice, čo rozšíri možnosti prijímania bezhotovostných úhrad najmä pre menšie prevádzky. Kupujúci realizuje platbu naskenovaním QR kódu, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje na vykonanie platby.
„K termínu účinnosti by mali byť štyri banky, VÚB banka, Tatra banka, ČSOB a Slovenská sporiteľňa, pripravené poskytovať notifikácie o prijatí bezhotovostnej úhrady do pokladnice eKasa, ktoré umožňujú predávajúcim okamžite overiť zaplatenie QR platby kupujúcim. Tieto banky spolu pokrývajú väčšinu bankového trhu na Slovensku - približne 80 %. Notifikátor okamžitých platieb poskytuje finančná správa bezplatne,“ doplnil Kováč.
Zavedenie bezhotovostných platieb podľa neho rozširuje možnosti úhrady pre kupujúcich, pričom hotovosť zostáva aj naďalej plnohodnotným spôsobom platby. Keďže zákon neurčuje konkrétny spôsob bezhotovostnej platby, predávajúci si môžu vybrať riešenie, ktoré im najviac vyhovuje.