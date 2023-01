Bratislava 25. januára (TASR) - Povinné členstvo poľovníka v poľovníckej komore by sa malo zrušiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o o poľovníctve, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Martin Fecko, Jozef Pročko a Karol Kučera (všetci OĽANO). Účinnosť novely sa navrhuje od 1. mája 2023.



Prijatím zákona číslo 274 z roku 2009 o poľovníctve sa podľa predkladateľov zaviedol monopol Slovenskej poľovníckej komory (SPK) a povinného členstva v nej pre každého poľovníka. "Podľa značnej časti odbornej verejnosti a držiteľov poľovných lístkov by sa tieto kompetencie mali opäť zveriť štátu a zároveň by mali dostať priestor aj ďalšie poľovnícke organizácie," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.



Súčasné znenie zákona o poľovníctve podľa poslancov neviedlo k potrebnej úprave fungovania SPK, štátnej správy na úseku poľovníctva, početných stavov raticovej zveri a nezabránilo vzniku obrovských škôd v poľnohospodárstve a k významnému poškodzovaniu lesných porastov zverou. Zákon tiež neobsahuje dostatočné nástroje na efektívny boj s veterinárnymi ochoreniami, akým je aktuálne africký mor ošípaných u diviačej zveri.



Návrh úplne nového zákona o poľovníctve pripravilo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý by mala v najbližšom období prerokovať vláda. Agrorezort v ňom tiež okrem iného navrhuje zrušenie povinného členstva poľovníka v SPK. MPRV navrhuje účinnosť nového zákona od roku 2024.