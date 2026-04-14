Utorok 14. apríl 2026
Povinné oznámenia predávajúcich o evidencii tržieb sa nezrušia

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván

Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Povinnosť predávajúcich umiestniť na každom predajnom mieste oznámenie o povinnostiach súvisiacich s evidenciou tržieb sa zo zákona nevypustí. Návrh novely zákona o evidencii tržieb, ktorý predložila skupina poslancov opozičnej SaS, Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.

Predkladatelia pripomenuli, že aktuálna novela tohto zákona zaviedla s účinnosťou od 1. januára 2026 viaceré nové povinnosti pre predávajúcich v súvislosti s evidenciou prijatých tržieb. Jednou z nich je aj povinnosť predávajúceho umiestniť na každom predajnom mieste oznámenie o povinnostiach ustanovených týmto zákonom tak, aby bolo pre kupujúceho ľahko prístupné a dobre čitateľné.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je vypustiť túto povinnosť zo zákona o evidencii tržieb, ako aj súvisiace ustanovenia, keďže ide o opatrenie, ktoré má prevažne formálny charakter, neprispieva priamo k naplneniu hlavného účelu zákona a zvyšuje administratívnu záťaž podnikateľov bez primeraného prínosu pre verejný záujem,“ argumentovali poslanci.

Základným účelom zákona o evidencii tržieb je podľa nich zabezpečiť riadne zaznamenávanie prijatých platieb, zvýšiť transparentnosť hotovostných a obdobných transakcií a posilniť kontrolné možnosti finančnej správy. Tento účel je napĺňaný predovšetkým samotnou povinnosťou evidovať tržby v zákonom ustanovenom systéme a vydať kupujúcemu pokladničný doklad. Povinnosť umiestňovať informačné oznámenie na predajnom mieste nemá samostatný daňový ani kontrolný efekt, ale má výlučne informačný charakter, zdôraznili predkladatelia.
