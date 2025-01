Povinnosť odviesť minimálnu daň musia podniky zohľadniť už teraz

Bratislava 26. januára (TASR) - Pri tohtoročnom podávaní daňových priznaní čaká podniky výrazná zmena v podobe minimálnej dane, ktorej výška je v rozpätí od 340 až do 3840 eur. Daň sa týka príjmov za rok 2024, právnické osoby ju tak budú musieť zohľadniť a uhradiť pri podávaní daňových priznaní v marci tohto roka. Upozornila na to poradenská spoločnosť Atlas Group.



"Takzvanými daňovými licenciami sa zavádzajú pre podniky minimálne dane, ktoré sú odvodené od ich výnosov. Platiť ich tak musia aj firmy, ktoré sú v strate," vysvetlila partnerka spoločnosti Jitka Božeková. Daňové licencie by sa mali v aktuálnom roku týkať približne 200.000 subjektov na Slovensku.



Daňové priznanie musia podniky podať do 31. marca, pričom do tohto termínu sú tiež povinné uhradiť aj minimálnu daň, pripomenula spoločnosť. Z jej platenia však existuje niekoľko výnimiek. Minimálnu daň nemusia platiť napríklad novovzniknuté podniky, ktoré podávajú daňové priznanie prvýkrát.



"Nevzťahuje sa tiež na občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie či záujmové združenia a politické strany. Zároveň ju nemusia platiť chránené dielne či chránené pracoviská. Súčasne platí, že firmy, ktoré zamestnávajú ľudí so zdravotným postihnutím, a to najmenej 20 % z priemerného počtu zamestnancov, majú minimálnu daň zníženú na polovicu," doplnila Božeková.



Podnik, ktorý dosiahne zdaniteľné výnosy, neprevyšujúce 50.000 eur, zaplatí minimálnu daň 340 eur. Firmy s výnosmi od 50.000 do 250.000 eur budú mať minimálnu daň 960 eur. Pri výnosoch od 250.000 do 500.000 eur to bude 1920 eur a nad hranicou 500.000 eur je to 3840 eur. Daňové licencie na Slovensku fungovali aj v rokoch 2014 až 2017.