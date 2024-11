Povinnosť predkladať evidenčné listy dôchodkového poistenia sa zruší

Bratislava 28. novembra (TASR) - Povinnosť zamestnávateľov predkladať Sociálnej poisťovni (SP) evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) bude zrušená od 1. januára 2026. Za obdobie pred 1. januárom 2026 budú zamestnávatelia povinní zaslať ELDP všetkých zamestnancov v lehotách určených podľa počtu zamestnancov - a to v priebehu roka 2026. Vyplýva to zo zmeny legislatívy, ktorú schválila Národná rada SR, informovala vo štvrtok SP.



"Údaje, ktoré o svojich zamestnancoch doposiaľ zamestnávateľ predkladal prostredníctvom ELDP, bude Sociálna poisťovňa získavať zo svojich informačných systémov. V nich sú priebežne zaznamenávané aj údaje od zamestnávateľov predkladané v na to určených dokumentoch, ako sú registračné listy, mesačné výkazy a podobne," uviedol hovorca SP Martin Kontúr.



Údaje, ktoré zamestnávateľ poskytuje SP výlučne prostredníctvom ELDP a nie sú evidované v informačnom systéme SP, bude od 1. januára 2026 zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom mesačných výkazov poistného a príspevkov starobného dôchodkového sporenia. Na základe doterajších analýz budú takýmito údajmi údaje o náhrade mzdy z vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancovi prácu, a to obdobie vyplácania náhrady mzdy a suma vyplatenej náhrady mzdy za uvedené obdobie.



Zamestnanci majú možnosť získať informácie o svojom dôchodkovom poistení vo svojom elektronickom účte poistenca (EUP), ktorý si môžu kedykoľvek aktivovať, ak tak ešte neurobili. V EUP má každý poistenec uvedené získané obdobie dôchodkového poistenia u svojich zamestnávateľov, dosiahnuté vymeriavacie základy a osobné mzdové body, a to za celé obdobie svojej pracovnej činnosti. Tieto informácie je možné, tak ako doteraz, získať aj ďalšími spôsobmi. O výpis môže klient SP požiadať písomne poštou, cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo telefonicky v Informačno-poradenskom centre.